Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Nesreča je zahtevala smrtno žrtev, trije ljudje so poškodovani. Foto: BoBo Dodaj v

Smrtna žrtev na gorenjski avtocesti

Posredovali so gasilci

2. september 2018 ob 08:40

Kranj - MMC RTV SLO, STA

V prometni nesreči, ki se je zjutraj okoli 4.43 zgodila na gorenjski avtocesti na odseku Radovljica–Lesce je umrl en človek, trije pa so poškodovani. V nesreči se je prevrnilo kombinirano vozilo, več podrobnosti pa še ni znanih.

Posredovali so gasilci z Jesenic in iz Kranja, ki so kraj nesreče zavarovali, nudili pomoč reševalcem pri oskrbi in prenosu treh poškodovanih, odklopili akumulator, očistili cesto ter nudili razsvetljavo policiji, je zapisano na spletni strani uprave za zaščito in reševanje.

Več sledi.

A. K. K.