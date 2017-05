Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Z ogledom požarišča je bilo ugotovljeno, da je požar z veliko verjetnostjo povzročil pokojni domačin s cigaretnim ogorkom ali prevrnjeno svečo. (Fotografija je simbolična.) Foto: EPA Sorodne novice V požaru stanovanjske hiše umrl moški Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Sosedi poskušali rešiti 60-letnega Idrijčana, a požar je bil premočan

Požar je najverjetneje povzročil pokojnik sam

5. maj 2017 ob 18:18

Idrija - MMC RTV SLO/STA

Nekaj pred 6. uro so bili novogoriški policisti obveščeni o požaru v stanovanjski hiši v Idriji. Požar so do 8. ure pogasili, v njem pa so našli mrtvega 60-letnega stanovalca.

Z ogledom požarišča je bilo ugotovljeno, da je požar z veliko verjetnostjo povzročil pokojni domačin s cigaretnim ogorkom ali prevrnjeno svečo, so sporočili iz Policijske uprave Nova Gorica.

Požar je v celoti uničil dnevno sobo, kuhinjo in hodnik mansardnega stanovanja, ni pa se razširil na streho in preostale prostore v hiši. Požar so pogasili gasilci PGD Idrija in Spodnja Idrija.

Požar je okoli 5.30 opazil sosed in še z dvema sosedoma obvestil preostale stanovalce v hiši, nato pa so vsi skupaj poskušali rešiti pokojnika. Zaradi močno razvitega požara in velike količine dima je bilo reševanje neuspešno.

Točen vzrok smrti pokojnika bo pokazala sanitarna obdukcija. Policija bo na pristojno okrožno državno tožilstvo o primeru podala poročilo.

