Tožilstvo za odgovorna za smrt jeseniške deklice predlaga po 21 let zapora

Konec glavne obravnave

25. september 2017 ob 18:42,

Kranj - MMC RTV SLO, STA

Z zaključnimi besedami se je na kranjskem okrožnem sodišču končala glavna obravnava v sojenju mami pokojne dveletne deklice Sandi Alibabić in njenemu partnerju Mirzanu Jakupiju. Tožilka je za vsakega izmed obtoženih predlagala 21 let zapora.

Glavna obravnava se je po spremembi obtožnice, ki jo je tožilka Tina Lesar modificirala na podlagi ugotovitev izvedencev, začela z dopolnitvijo zagovorov obeh obtoženih. Oba sta krivdo za smrt deklice že doslej valila drug na drugega in na samo deklico, Alibabićeva pa je danes še ostreje obtožila svojega tedanjega partnerja.

V solzah je povedala, da sama ni nič kriva in da je Jakupi njeni hčerki prizadejal vse poškodbe ter jo ubil. Kot je dejala, se je vse dogajalo, ko nje ni bilo doma. Tako je tudi prepozno začela ukrepati in iskati stanovanje, da bi pobegnila od njega, pri čemer ji je grozil tudi s smrtjo.

Med njenim zagovorom je Jakupi povzdignil glas in ji med vpitjem namenil nekaj kletvic, enako pa se je odzvala tudi sama. Sodnica Milena Turuk je zato za kratek čas prekinila obravnavo, da sta se obtožena pomirila.

Zagovor posledica strahu?

Jakupijev zagovornik Damijan Pavlin je presodil, da je današnji zagovor Alibabićeve le posledica strahu pred bližajočo se razsodbo. Jakupi pa je kategorično zanikal, da bi kdaj udaril deklico. Ob tem je izpostavil, da Alibabićevi ni bilo mar za družino, pri njem pa da je bila deklica sedem mesecev, ko so živeli skupaj, na prvem mestu.

Po koncu dokaznega postopka se je sojenje nadaljevalo z zaključnimi besedami. Tožilka Alibabićevo in Jakupija bremeni zanemarjanja mladoletnega otroka in surovega ravnanja ter več kaznivih dejanj povzročitve telesnih poškodb različnih kategorij, med drugim posebno hude telesne poškodbe, ki je vodila v smrt deklice 4. julija lani.

Tožilka je dejala, da sta obtožena kazniva dejanja storila v sostorilstvu z dejavnim delovanjem in z opustitvijo skrbi. Prepričana je tudi, da so bila v postopku vsa očitana kazniva dejanja dokazana. Zato je sodnici predlagala, da vsakemu izmed obeh obtoženih izreče 21-letno zaporno kazen.

Zagovornika izpostavila pravne dileme

Zagovornika Pavlin in Darja Roblek pa sta v zaključnih besedah izpostavila nekatere pravne dileme. Predvsem sta opozorila na nejasnost in nekonkretiziranost obtožb. Tako po Pavlinovih besedah ni jasno, kdo je tisti, ki je udaril, in kdo tisti, ki ni tega ni preprečil.

Pavlin je izpostavil tudi problematiko pravnega odnosa med obtoženima in deklico, pri čemer Jakupijeve dolžnosti po njegovem mnenju niso bile dolžnosti očeta, očima, skrbnika, posvojitelja ali rejnika, saj je šlo le za ljubezensko razmerje med obtoženima.

Roblekova pa je na podlagi pričanj izvedencev navedla tudi dvome o nekaterih dekličinih poškodbah in njihovem nastanku, kot sta domnevni zlomi reber in zlom ključnice. Pri dvomu pa je treba vedno odločiti v korist obtoženih, je opozorila.

G. C.