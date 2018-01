Trojica iz Zvonov zanika krivdo

Ocenite to novico!

Predobravnavni narok

10. januar 2018 ob 12:52

Maribor - MMC RTV SLO, STA

Trije nekdanji vodilni cerkvenih holdingov Zvon Ena in Zvon Dva so na mariborskem sodišču zanikali krivdo. Prvoobtoženega Ljuba Pečeta na predobravnavni narok ni bilo.

Na predobravnavnem naroku zoper nekdanje vodilne v obeh propadlih cerkvenih holdingih Zvon Ena in Zvon Dva sta se na mariborskem sodišču pojavila dva od štirih obtoženih. Simon Zdolšek in Mateja Vidnar Stiplošek sta zanikala krivdo, Franc Ješovnik je to storil prek odvetnika, prvoobtoženega Ljuba Pečeta ni bilo.

17 milijonov evrov domnevnega oškodovanja

Specializirano državno tožilstvo vsem štirim očita zlorabo položaja in s tem povezano naklepno ponarejanje in uporabo ponarejenih vrednostnih papirjev. Tožilec Iztok Krumpak je bil glede obtožnice precej skrivnosten, njeno vsebino bo predstavil šele na glavni obravnavi, prav tako ni pričakoval priznanj obtoženih in jim ni predstavil ponujene kazni v primeru priznanja krivde.

Po tokratnem naroku je, potem ko je nekaj podrobnosti iz obtožnice predstavil zagovornik Zdolška Dušan Pungartnik, vendarle potrdil vsaj to, da gre za oškodovanje v višini 17,5 milijona evrov.

Kot je bilo razbrati iz nastopa odvetnika Pungartnika, gre pri obtožbi za zgodbo o spornem lastninjenju Luke Zadar, predvsem štirih posojilnih pogodb, ki so 17,5 milijona evrov posojila pri NLB-ju od banke prek obeh Zvonov pripeljali do družbe I.J. Storitve.

Slednja je nekaj let pozneje, ko sta oba holdinga že pristala v stečaju, lastništvo hrvaškega pristanišča vsaj na papirju presenetljivo selila v roke mariborskega podjetnika in taksista Danijela Robnika, mediji pa so takrat ugibali o tem, da je pravi lastnik pravzaprav Peče.

Pečetu niso vročili vabila

Slednjega na predobravnavni narok ni bilo, saj mu sodišče ni uspelo vročiti vabila, zato bo sodišče zanj opravilo poseben narok. Manjkal je tudi Ješovnik, njegov zagovornik Josip Sever pa je sodnico Danilo Dobčnik Šošterič obvestil, da krivde ne priznava, prav tako pa je vložil ugovor na obtožni predlog, ki ga ne razume in pri katerem ne ve, kaj se mu sploh očita.

Vidnar Stiplovškova je povedala le to, da krivde ne priznava, z odvetnikom Bojanom Starčičem niti nista imela nobenega dodatnega dokaznega predloga. Najdaljši je bil Zdolškov odvetnik, ki je sprva zahteval, da sodišče predobravnavne naroke zaradi racionalnosti in enakopravnosti postopka preloži tudi za preostale obtožene, a sodnica temu ni ugodila.

Pungartnik je ob 25 pričah, ki jih je predlagalo že tožilstvo, na seznam dodal še stečajno upraviteljico in nekdanjega direktorja I.J. Storitev Jožefa Tišlerja, ob še nekaterih pričah pa tudi Robnika. Za slednja dva se je tudi vprašal, zakaj ju ni med obtoženimi.

Ob tem je Zdolškov zagovornik menil, da je specializirano državno tožilstvo pripravilo pomanjkljivo obtožnico, v kateri njegova stranka, nekdanji prvi mož Zvona Ena, sploh nima konkretne vloge in je zato nemogoče pripraviti pravo obrambo.

Tožilstvo po njegovem mnenju v obtožnici ni dokazalo, za kakšne posle je dejansko šlo, ali je šlo za namensko oškodovanje in kako bi lahko Zdolšek po stečaju Zvonov na vse skupaj sploh še vplival. Predvsem pa ni odgovorilo na to, kdo se je z delnicami na koncu obogatil in zakaj, je še dodal.