Ustreljeni 38-letnik dobil bitko za življenje, policija portoroškega strelca še išče

Njegovo stanje je stabilno in se še zdravi

23. april 2018 ob 14:18

Koper - MMC RTV SLO, STA

Žrtev sobotnega streljanja na portoroški plaži, 38-letnik iz Ljubljane, je zunaj smrtne nevarnosti. Policija pa strelca še ni prijela.

Neznanec je v soboto okoli pol osmih zvečer začel nenadoma streljati na skupino mlajših moških. Policija v zvezi z dogodki na portoroški plaži obravnava kaznivi dejanji poskusa umora in povzročitve splošne nevarnosti.

Streljanje se je namreč zgodilo na javnem kraju, kjer je bilo v tistem času večje število naključnih sprehajalcev in drugih obiskovalcev, je v današnji izjavi za javnost navedel pomočnik vodje sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Koper Dejan Grandič.

Policija z informacijami ostaja skopa

Ker je intenzivna preiskava še v teku, je policija za zdaj skopa z informacijami. Je pa Grandič pojasnil, da so v tej fazi postopka prijeli tri moške, državljane Slovenije, jih pridržali in z njimi opravili določena preiskovalna dejanja. Vse tri so nato v nedeljo tudi izpustili na prostost.

O motivu streljanja, morebitnih sumih glede identitete strelca in drugih podrobnostih je po Grandičevih besedah prezgodaj govoriti. Na vprašanje, ali naj bi pri strelcu šlo za plačanca in naj bi bil že v Srbiji, je Grandič odgovoril, da tega ne more ne potrditi ne zanikati.

Kriminalist je sicer potrdil le to, da so do zdaj identificirali štiri udeležence streljanja. Vsi so državljani Slovenije, gre pa za osebe, ki so jih večkrat obravnavali za različna kazniva dejanja, tudi takšna z elementi nasilja ter s področja prepovedanih drog.

Ob tem je Grandič pozval vse, ki bi imeli kakršne koli koristne informacije v zvezi s streljanjem in policija z njimi še ni opravila razgovora, da se javijo policiji, lahko tudi anonimno. Prav tako policija prosi za posredovanje morebitnih amaterskih posnetkov, ki bi pomagali pri razjasnitvi dogajanja.

T. H.