V delovni nesreči v Acroniju umrl delavec

Zaradi posledic poškodb je umrl na kraju nesreče

20. december 2016 ob 19:02,

zadnji poseg: 20. december 2016 ob 21:01

Jesenice - MMC RTV SLO/STA

Nekaj po 15. uri je v jeklarni Acronija na Koroški Beli z višine 22 metrov padel delavec. Kljub posredovanju jeseniških gasilcev in reševalcev so bile poškodbe prehude in umrl je na kraju nesreče.

Kot so sporočili iz Slovenske industrije jekla Acroni, ki je lastnik jeklarne, se je nesreča zgodila na delovišču, ki ga upravlja in nadzoruje eden izmed podizvajalcev v okviru izvajanja del investicijskega projekta. Delavec je med delom padel z višine 22 metrov in pri tem dobil tako hude poškodbe, da je na kraju nesreče umrl.

O delovni nesreči so bili takoj obveščeni Gasilsko-reševalna služba Jesenice, policija in inšpektorat za delo. Okoliščine nesreče pristojne službe še preiskujejo, so še sporočili iz podjetja.

Policisti s Policijske uprave Kranj so sporočili, da kriminalisti preiskujejo smrt moškega, ki je umrl med delom v podjetju.

