V gorah izredno previdno, zdrsnilo tudi izkušenemu reševalcu

14. december 2016 ob 16:50

Kranj - MMC RTV SLO/STA

V torek je na območju Jalovške škrbine zdrsnil oziroma padel izkušen planinec in gorski reševalec, ki se je pri tem huje poškodoval.

S Policijske uprave (PU) Kranj so sporočili, da se je planinec v torek dopoldan sam vzpenjal proti Jalovški škrbini. Na več kot 2000 metrih je kljub popolni alpinistični opremi zdrsnil oziroma padel, med daljšim in nevarnim kotaljenjem po strmem in zasneženem pobočju pa je izgubil tudi nekaj alpinistične opreme in zaščitno čelado.

Iz Gorske reševalne zveze Slovenije so sporočili, da je bil ponesrečeni gorski reševalec pravilno opremljen in da je padel ob pregledovanju razmer na terenu. Pri vzponu je uporabljal tako dereze za visokogorje kot tudi ledna cepina.

Omahnil je in zdrsel 200 metrov nižje. Ob tem je utrpel hude poškodbe, ni pa v smrtni nevarnosti. Pomoč je poklical sam, poškodovanca pa so oskrbeli na kraju in ga prepeljali v bolnišnico Jesenice.

Na mestu, kjer je padel, sta bila sneg in spolzek teren. "To se je v zadnjih dveh tednih izkazalo za enega najbolj kritičnih dejavnikov v gorah, posledice v štirih primerih pa so bile grozljive," so spomnili na PU-ju Kranj.

Policisti zato opozarjajo na veliko previdnost, zbranost, popolno opremo, ustrezno načrtovanje ture in izogibanje situacijam, ki bi bile lahko nevarne. Priporočajo hojo vsaj v dvoje, da lahko planinca drug drugega opozarjata na napake in nevarnosti.

