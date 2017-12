Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.1 od 8 glasov Ocenite to novico! Kriminalisti in državni tožilec ter sodnik so na kraju dogodka. Foto: BoBo VIDEO Umor v Mariboru Dodaj v

V Mariboru našli mrtvega moškega, domnevni storilec prijet

Preiskava še poteka

18. december 2017 ob 11:21

Maribor - MMC RTV SLO

V Mariboru so na Kettejevi ulici na dvorišču našli mrtvega 45-letnega moškega. Reševalci so ugotovili, da je umrl nasilne smrti. Policisti so takoj začeli preiskavo in domnevnega storilca prijeli.

Policisti so 9.45 dobili klic, da na dvorišču na Kettejevi ulici leži moški, ki ne kaže znakov življenja in ga oživljajo. Reševalci, ki so prispeli na kraj dogodka, so ugotovili, da je moški umrl nasilne smrti.

Domnevnega 75-letnega storilca, ki naj bi žrtvi vzel življenje, so policisti prijeli v bližini. Preiskava še poteka, več informacij bo znanih opoldne.

