V Trbovljah zagorela opuščena strojna tovarna

Zasavski gasilci so se z ognjem bojevali vse popoldne

28. avgust 2018 ob 20:49

Trbovlje - MMC RTV SLO, STA

V Trbovljah je malo pred 14. uro zagorela nekdanja strojna tovarna, trboveljskim gasilcem so na pomoč priskočili kolegi iz celotnega Zasavja, s skupnimi močmi so požar pogasili.

Na delu so bile vse razpoložljive enote in vozila trboveljskih gasilcev, na pomoč pa so jim priskočili tudi gasilci iz Hrastnika in Zagorja. Po prvih podatkih policije je gorela izolacija in ostrešje pod kovinsko streho poslovnega objekta.

Po podatkih Gasilskega zavoda Trbovlje se je z ognjem bojevalo več deset poklicnih in prostovoljnih gasilcev, pridružili pa so se jim tudi enota iz Hrastnika s cisterno in dve ekipi iz Zagorja.

V strojni tovarni so sicer nekoč izdelovali opremo za potrebe rudnika Trbovlje, zdaj je objekt že nekaj časa zapuščen, zato ogenj ni ogrozil človeških življenj. Po trenutnih podatkih Policijske uprave Ljubljana prav tako ni bilo poškodovanih. Kaj je bil vzrok požara, za zdaj še ni znano. Ogled kraja požara bodo policisti in kriminalisti začeli, ko bodo vzpostavljeni ustrezni pogoji, so še sporočili.

