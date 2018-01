Vodja klicnih centrov Tajvanec, ujete naj bi tudi mučili

Ljudje, zaprti v hišah, so se morali po telefonu predstavljati kot policisti, tožilci in sodniki ter so klicane osebe poskusili prepričati, da imajo na svojih računalnikih in prenosnih telefonih nedovoljene vsebine, ki pomenijo kazniva dejanja. Foto: MUP

Izsledki preiskave specializiranega tožilstva

23. januar 2018 ob 13:56

Maribor - MMC RTV SLO, STA

Specializirano državno tožilstvo je za sedem osumljencev kaznivih dejanj trgovine z ljudmi, ki so povezani z nezakonitimi klicnimi centri, vložilo zahtevo za sodno preiskavo.



Šest jih sumijo kaznivega dejanja trgovine z ljudmi, enega pa pomoči pri omenjenem kaznivem dejanju. Vse skupaj naj bi vodila oseba iz Tajvana.

V kriminalistični preiskavi trgovine z ljudmi so namreč v četrtek opravili 16 hišnih preiskav. Prostost so odvzeli devetim ljudem, od tega jih je bilo v petek pridržanih še šest, med njimi dva slovenska državljana in štirje tuji državljani azijskega rodu, za katere je sodišče odredilo pripor.

Po navedbah specializiranega državnega tožilstva, ki je razkrilo nekaj več podrobnosti iz preiskave, so bile žrtve kaznivega dejanja po večini Tajvanci, ki so bili prisiljeni, da so iz klicnih centrov klicali kitajske državljane z namenom, da bi jim ti nakazovali denar.

Kot so zapisali na tožilstvu, so predkazenski postopek, v katerem so izvajali tudi prikrite preiskovalne ukrepe, usmerjali od marca lani, ker je obstajal utemeljen sum, da so člani dobro organizirane mednarodne kriminalne združbe najmanj od novembra 2015 na osmih različnih lokacijah v Sloveniji, na Hrvaškem pa na dveh lokacijah, v t. i. klicnih centrih zlorabljali in izrabljali večje število ljudi tako, da so morali po njihovih navodilih opravljati kazniva dejanja goljufije v škodo državljanov Kitajske.

Žrtve, ki praviloma prihajajo iz Tajvana, so zaklenili v klicne centre, jim omejili svobodo gibanja, odvzeli osebne dokumente, denar in prenosne telefone ter jih z različnimi navodili, zahtevami in grožnjami prisilili, da so po navodilih vodje posameznega centra izvrševale kazniva dejanja goljufije, so pojasnili na tožilstvu.

Za vsako napako kaznovani

Tajvanci hiš niso smeli zapustiti, četudi bi se želeli vrniti domov, pa to ne bi bilo mogoče, saj za to niso imeli dokumentov in denarja, praviloma tudi ne govorijo nobenega tujega jezika. Če niso sledili ukazom vodje hiše, so nad njimi izvajali psihično in fizično nasilje na način, da so bili za vsako napako kaznovani, na primer z večurnim stanjem na posebnem mestu, obrnjeni k zidu. Omejevali so jim hrano in spanje.

Prepovedali so jim medsebojno komunikacijo in jim omejili gibanje po hiši. Ves čas so bili popolnoma izolirani od okolja, saj niso smeli odpirati oken, ki so bila ves čas zastrta s spuščenimi roletami ali prekrita z neprosojno folijo. Dovoljenje vodje hiše so potrebovali tudi za popolnoma osnovno higieno. Stiki s svojci so bili strogo omejeni in nadzorovani, saj so jih smeli poklicati zgolj enkrat na teden in jim ob nadzoru vodje hiše v nekaj minutah povedati zgolj to, da so v tujini in na varnem. Za delo jim niso dali nobenega plačila, čeprav so jih ravno z obljubo dobrega zaslužka zvabili na delo v Evropo, so navedli na tožilstvu.

Slovenski člani združbe so po navedbah specializiranega državnega tožilstva delovali po navodilih vodje združbe, ki je v Slovenijo prihajal občasno, sicer pa je deloval in še vedno deluje iz Tajvana, kjer tudi je.