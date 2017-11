Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 2 glasov Ocenite to novico! "Nekdo, ki te nastani v objektu, kjer ti pojasni pravila in hierarhijo ter način izvajanja prostitucije v za to urejenih sobah, kjer ženske hkrati tudi prebivajo, ki pove, da se prostitucija izvaja vse dni v tednu, najmanj v času od 10. do 24. ure, da je cena prostitucije določena in da morajo za najem sobe plačati 450 evrov na teden oziroma 70 evrov na dan, da se najemnina plača vnaprej in da morajo prostitucijo prikrivati pred policijo, stori po našem mnenju vse znake očitanih kaznivih dejanj," pravi vodja mariborskih kriminalistov Robert Munda. (Slika je simbolična.) Foto: MMC RTV SLO/Reuters Sorodne novice Ženske spregovorile o spolnem nadlegovanju, tudi v Evropskem parlamentu Nekdanja članica: Pussycat Dolls so bile del prostitucijske mreže V nočnem klubu na območju Sežane osem let cvetela prostitucija Dodaj v

V erotičnomasažnem salonu v Mariboru izkoriščali dekleta iz 11 držav

Mariborski kriminalisti sodelovali z avstrijskimi kolegi

17. november 2017 ob 17:14,

zadnji poseg: 17. november 2017 ob 17:17

Maribor - MMC RTV SLO, STA

Na podlagi akcije, v okviru katere so kriminalisti pred dnevi izvedli vrsto hišnih preiskav na širšem območju Maribora, je bilo identificiranih 56 žrtev trgovine z ljudmi.

Z zbranimi obvestili so kriminalisti po navedbah Policijske uprave Maribor ugotovili, da je hudodelska združba novačila, nastanila in v erotičnomasažnem salonu v Mariboru izkoriščala dekleta iz 11 različnih držav. Nekatera dekleta so periodično selili med več javnimi hišami v Avstriji in v erotičnomasažni salon v Mariboru.

Med identificiranimi 56 žrtvami trgovine z ljudmi je večina državljank Romunije, Madžarske ali Slovaške, ena je državljanka Slovenije. Te osebe je hudodelska združba po ugotovitvah kriminalistov izkoriščala od marca lani.

Zaradi suma trgovine z ljudmi bo kazensko ovadenih devet fizičnih in ena pravna oseba, je pojasnil vodja mariborskih kriminalistov Robert Munda.

Sodelovanje z avstrijskimi kolegi

Kriminalistično preiskavo so izvedli v sodelovanju z avstrijskimi varnostnimi organi in v okviru predkazenskega postopka, ki ga je usmerjalo Specializirano državno tožilstvo. Sklepno akcijo so sprožili v torek, ko so na širšem območju Maribora, Gradca, Beljaka in Dunaja izvedli devet sklopov hišnih preiskav, vezanih na sume trgovine z ljudmi in nezakonitega prehajanja državne meje. Pri tem so uporabili tudi prikrite preiskovalne ukrepe.

V okviru akcije so začasno pridržali štiri osebe. Poleg devetih fizičnih oseb in ene pravne osebe, ki bodo ovadene zaradi domnevne trgovine z ljudmi, zaradi česar jim grozi do deset let zapora, bodo kriminalisti po besedah Munde ovadili dve fizični osebi in eno pravno osebo zaradi ukvarjanja z nezakonitim prehajanjem meje, kar se kaznuje z zaporom do pet let.

"Z zlorabo zakonitih institutov so preslepili pristojni organ glede namena tujcev, saj njihov namen ni bil zaposlitev delavcev na območju Slovenije, kjer takšnih poklicev dejansko primanjkuje, ampak v drugih državah Evropske unije," je pojasnil.

Trgovina z ljudmi povezana s prostitucijo

O konkretnih imenih in nazivih Munda ni želel govoriti. Po poročanju časopisa Večer pa so se torkove hišne preiskave nanašale na posle v zdaj že zaprti hiši erotike v mariborski četrti Melje.

Munda je potrdil, da je bila trgovina z ljudmi povezana s prostitucijo, pri čemer so ovadeni izkoristili socialno-ekonomsko stisko oseb z namenom ustvarjanja lastnega dobička.

Kot primer je navedel: "Nekdo, ki te nastani v objektu, kjer ti pojasni pravila in hierarhijo ter način izvajanja prostitucije v za to urejenih sobah, kjer ženske hkrati tudi prebivajo, ki pove, da se prostitucija izvaja vse dni v tednu, najmanj v času od 10. do 24. ure, da je cena prostitucije določena in da morajo za najem sobe plačati 450 evrov na teden oziroma 70 evrov na dan, da se najemnina plača vnaprej in da morajo prostitucijo prikrivati pred policijo, stori po našem mnenju vse znake očitanih kaznivih dejanj."

