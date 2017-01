Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.7 od 3 glasov Ocenite to novico! V Bohinju je zagorel Hotel Jezero. Foto: BoBo Gašenje požara je izjemno zahtevno Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Zagorel Hotel Jezero v Bohinju, goste in osebje pravočasno evakuirali

Intervencija reševalcev in policije še poteka

5. januar 2017 ob 16:34

Bohinj - MMC RTV SLO/STA

V Bohinju gori Hotel Jezero, zaradi česar so intervencijske službe zaprle cesto od Ribčevega Laza naprej. Na samem kraju poteka intervencija gasilcev, reševalnih služb in policije.

Po do zdaj znanih podatkih ni bil zaradi požara nihče poškodovan, so sporočili s Policijske uprave Kranj. Goste hotela in zaposlene so že evakuirali, z ognjem pa se spopadajo blejski, bohinjski in radovljiški gasilci. Iz policijske uprave Kranj pa medtem sporočajo, da gori zgornje nadstropje z ostrešjem, zato je območje zavarovano in bo do nadaljnega zaprto. Okoliške prebivalce pozivajo, da zaradi požara zaprejo okna.

Gašenje je izjemno zahtevno, gasilci pa potrebujejo dihalne aparate, zato je potrebno menjavanje ekipe, ki sodelujejo v intervenciji. Pomagajo si z dvema avtolestvama, saj gori ostrešje, sprva je bil aktiviran tudi helikopter. Na upravi pričakujejo, da bodo požar gasili še dalj časa.

Gostje premeščeni v bližnji manjši hotel

Po prvih podatkih so evakuirali 103 osebe. Kljub temu, da poškodovanih ni so v pripravljenosti ekipe nujne medicinske pomoči z reševalnimi vozili. O požaru so obvestili vse intervencijske službe v bohinjski občini, pa tudi občino, saj bo treba zagotoviti prenočišča za goste hotela. Hotel, ki ima 71 sob in 5 hotelskih apartmajev, ni bil polno zaseden, so pa ob koncu tedna pričakovali večjo skupino gostov.

Glavnina jih je očitno sicer našla nastanitev v bližnjem manjšem hotelu. Prav v tem hotelu je nekakšno zasilno recepcijo vzpostavilo tudi osebje gorečega hotela, ki gostom, ki sicer prihajajo iz različnih držav, poleg Hrvaške med drugim še iz Srbije, Rusije in Slovenije, in so danes ostali brez strehe nad glavo, pomaga iskati novo nastanitev.

G. K., L. L.