Zaradi zloma noge preživel v gozdu tri dni brez hrane in pijače

Ponesrečenca so našli sorodniki

17. avgust 2017 ob 07:43

Kamnik - MMC RTV SLO

Sorodniki so v torek popoldne v gozdu pri Kamniku našli moškega, ki si je v soboto zlomil nogo in nato tri dni ter dve noči preživel v gozdu brez hrane in pijače.

Sprehajalec si je po navedbah kamniške gorske reševalne službe v soboto popoldne na težko dostopnem terenu med Lokami in Vranjo pečjo pri Kamniku zlomil nogo. Ker ni imel mobilnega telefona, ni mogel poklicati na pomoč.

Kljub poškodbi se je moškemu uspelo zvleči do kakih 50 metrov nižje ležeče gozdne vlake, kjer so ga v torek popoldne našli zaskrbljeni svojci. Na pomoč so poklicali reševalce, ki so ponesrečenca oskrbeli in nato prenesli do reševalnega vozila, s katerim je bil prepeljan na zdravljenje v UKC Ljubljana.

"Kot smo uspeli neuradno izvedeti, se je poškodovani moški, ki je zaradi zlomljene noge moral v gozdu, brez hrane in pijače, nehote preživeti dve noči oz. skorajda cele tri dni, držal presenetljivo dobro, zato se nadejamo, da bo čim prej povsem okreval," so zapisali na spletni strani GRS Kamnik.

G. C.