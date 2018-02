Ali bodo evropski poslanci ustavili pomladansko in jesensko premikanje ure?

Resolucija evropskega parlamenta

8. februar 2018 ob 16:12,

zadnji poseg: 8. februar 2018 ob 16:27

Bruselj - MMC RTV SLO, STA

Evropski poslanci so sprejeli resolucijo, s katero od Evropske komisije zahtevajo, da temeljito preuči učinke premika ure dvakrat letno in pripravi predlog sprememb, če bodo te potrebne.

Resolucijo je podprlo 384 poslancev, proti jih je glasovalo 153, 12 pa jih je bilo vzdržanih.

Na spletni strani Evropskega parlamenta so pojasnili, da pobude državljanov pričajo, da so ljudje zaskrbljeni zaradi premika ure ob začetku in koncu poletnega časa, kar se zgodi marca in oktobra. Številne študije niso prišle do skupnega sklepa, vendar pa ugotavljajo negativen učinek na zdravje ljudi, so zapisali v resoluciji.

Evropsko komisijo so tako pozvali, naj temeljito preuči direktivo o poletnem času, ki je začela veljati leta 2001, in pripravi ustrezne spremembe, če bodo te potrebne. Obstoječa direktiva predvideva usklajen datum in čas za začetek poletnega časa po celotnem EU-ju, namen tega pa je učinkovitejše delovanje notranjega trga.

Za ukinitev premikanja ure se je zavzel tudi evropski poslanec iz Slovenije Igor Šoltes (Zeleni), ki je po sprejetju resolucije na Twitterju zapisal, da je "resolucija sprejeta, a ne prinaša takojšnje ukinitve spremembe ure". V drugem zapisu je navedel, da očitno pomembnih sprememb ne bo. Morda v kakšni državi članici, kot je Finska, je zapisal.

Pred tem je v razpravi pred glasovanjem poudaril, da je v "zadnjem času vedno več pozivov Evropejcev, pa tudi ugotovitev, da utemeljitev za spremembo ure ne zdrži več presoje in da vsakokratna sprememba ure negativno vpliva na zdravje ljudi, povečuje tveganja za prometne nesreče in vpliva na povečanje administrativnih stroškov. Vse to so preverljive in tudi finančno ovrednotene posledice."

"Prav je, da soočimo različne argumente in postavimo na mizo ugotovitve stroke in znanosti. Pri tem pa moramo upoštevati tudi načela in pravila narave, ki morajo prevladati," je poudaril.

G. C.