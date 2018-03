Bogovič prejel bruseljskega "oskarja" za pametne vasi

Nagrade je prejelo 18 poslancev

22. marec 2018 ob 10:56

Bruselj - MMC RTV SLO

Slovenski evropski poslanec Franc Bogovič (SLS/EPP) je prejel bruseljskega "oskarja" v kategoriji raziskave in inovacije. Žirijo je navdušil s svojim projektom Pametne vasi, za katerega je prejel tudi evropska sredstva.

Publikacija The Parliament Magazine, ki pokriva delo Evropskega parlamenta, vsako leto podeli nagrade v 18 kategorijah evropskim poslancem, ki so se s svojo dejavnostjo izkazali na različnih področjih, od okolja do svetovnih trgovinskih sporazumov, od digitalne tehnologije do kmetovanja.

Med prejemniki nagrad, ki jih nekateri imenujejo bruseljski odziv na oskarje, podelili pa so jih v sredo zvečer, je letos tudi slovenski evropski poslanec Franc Bogovič (SLS/EPP). Bruseljskega oskarja je prejel v kategoriji Raziskave in inovacije.

"Franc Bogovič je v preteklem letu priredil številne konference na področju krožnega gospodarstva s poudarkom na potencialu novih tehnologij v kmetijskem sektorju," so med drugim navedli v obrazložitvi nagrade. Ob tem so dodali, da je bil s kolegom iz odbora AGRI Tiborjem Szanyijem uspešen pri pridobivanju 3,3 milijona evrov evropskih sredstev za pripravljalni ukrep Pametna podeželska območja v 21. stoletju. Gre za Bogovičev projekt Pametne vasi, ki ga že nekaj časa predstavlja po slovenskem podeželju. Na podlagi tega projekta naj bi EU skrbel za zmanjšanje razvojne vrzeli med urbanimi in ruralnimi območji v prihodnosti.

"Pametne vasi so obraz evropskih raziskav in razvoja, saj povezujejo številne evropske politike, od digitalnega enotnega trga do mobilnosti ter Skupne kmetijske politike EU. Digitalizirana in modernizirana podeželska območja bodo ohranila poseljenost evropskega podeželja, izboljšala dostop prebivalcev podeželskih območij do storitev in s tem povečala njihovo kakovost življenja. Skozi podporo inovacijam in novim poslovnim modelom bomo poskrbeli za preobrazbo evropskega podeželja in poskrbeli za depopulacijo teh območij," je v nagovoru poudaril Bogovič.

Skupaj nagrajenih 18 poslancev

Drugi dobitniki nagrade so: Angélique Delahaye (Francija; kmetijstvo in razvoj podeželja), Ilhan Kjučjuk (Bolgarija; kultura in mediji), Doru-Claudian Frunzulică (razvoj), Reinhard Bütikofer (Nemčija; enotni digitalni trg), Jan Olbrycht (Poljska; gospodarstvo in finance), Brando Benifei (Italija; zaposlovanje in socialne zadeve), Morten Helveg Petersen (Danska; energija), Nils Torvalds (Švedska; okolje), Petras Auštrevičius (Litva; zunanje zadeve), Marlene Mizzi (Malta; notranji trg in zaščita potrošnikov), Laima Liucija Andrikienė (Litva; mednarodna trgovina); Soraya Post (Švedska; pravo in civilne svoboščine); Eva Kaili (Grčija; nove tehnologije); Soledad Cabezón Ruiz (Španija; javno zdravstvo); Younous Omarjee (Francija; regionalni razvoj), Peter Kouroumbašev (Bolgarija; promet), Biljana Borzan (Hrvaška; ženske pravice in enakost spolov).

G. C.