Slovenski evroposlanci po izvolitvi Tajanija: treba bo sodelovati

Nova razmerja moči v Bruslju

18. januar 2017 ob 09:18

Bruselj - MMC RTV SLO/STA

Evropski poslanci iz Slovenije so različno ocenili izvolitev Tajanija za novega predsednika Evropskega parlamenta. Se pa strinjajo, da bo treba nesoglasja, ki so pripeljala do tega, preseči.

"Bilo je veliko dela za to zmago, tako kandidata kot politične skupine. Socialisti (S & D) so naredili veliko politično napako, ko so prelomili dogovor po izteku njihovega časa in mislim, da je nova politična slika normalen odgovor na to dejanje," je za komentiral Lojze Peterle (EPP/NSi), ki se je v kandidacijskem postopku znotraj EPP-ja tudi sam potegoval za položaj kandidata te politične skupine.

Kot je poudaril, so v Evropskem parlamentu prvič v novejši dobi volili predsednika na ta način. "Nismo navajeni voliti na tak način, zato je bilo nekaj turbulence," je dejal. Z liberalci se je dalo dogovoriti tudi za neke vsebinske poudarke, preostanek mandata pa bo po njegovem mnenju najtežji v zgodovini parlamenta.



Zver: Nastala je proevropska koalicija

Milan Zver (EPP/SDS) je poudaril, da je z izvolitvijo Tajanija nastala nova močna proevropska in reformna koalicija EPP, Alde in ECR. Socialisti so z odstopom od prvotnega sporazuma z EPP-jem po njegovem mnenju poslali evropskim državljanom slabo sporočilo, da se doseženi sporazumi ne spoštujejo.

"Nova koalicija, nagnjena bolj v desno, bo zagotovila novo strukturo zakonodajne oblasti, zastavila si je pomembne vsebinske naloge, novi predsednik Tajani pa bo soočen z izzivom utrditve ugleda institucije, ki predstavlja srce evropske demokracije," je menil Zver.

Tomčeva: Naloga bo zelo težka

"Zelo pomembno je, da se predsednik zaveda, da parlament ni prostor za uresničevanje njegovih osebnih ambicij, ampak demokratična institucija, kjer je pomembna volja ljudi," pa je ocenila poslanka Romana Tomc (EPP/SDS). Po njenem mnenju bo rdeča nit predsedovanja in hkrati najtežja naloga povrnitev zaupanja v Evropsko unijo in njene institucije.

Kot je še poudarila, se je treba zavedati, da porušenega zaupanja ne more popraviti zgolj predsednik EP-ja, ampak na odnos ljudi do EU-ja močno vplivata tudi predsednik Evropskega sveta in predsednik Evropske komisije. "Vsi trije se morajo truditi za večjo učinkovitost in ohranjanje evropskih vrednot," je prepričana Tomčeva.

Šulinova: Tajani je dober pogajalec

"Potrebujemo močno Evropo in močnega predsednika Evropskega parlamenta. Antonio Tajani to zagotovo je, saj je dober pogajalec in človek, ki gradi mostove znotraj političnih skupin v parlamentu," je o novem predsedniku parlamenta dejala Patricija Šulin (EPP/SDS).

Bogovič: Ni prostora za osebne zgodbe

Franc Bogovič (EPP/SLS) je menil, da v teh razburkanih časih, ko je precej negotovosti, potrebujemo ljudi, ki bodo znali držati proevropsko linijo. "Tajani je izkušen politik in verjamem, da je dobra izbira," je dejal.

Kot pomembno je poudaril Tajanijevo zavezo, da bo deloval povezovalno, pri tem pa je izrazil pričakovanje, da bo tudi sodelovanje s S & D-jem teklo podobno kot doslej. "Ni prostora za osebne zgodbe," je menil.

Fajonova: Tajani naj neguje vrednote S & D-ja

Tanja Fajon (S & D/SD) je prepričana, da Evropski parlament potrebuje odločno vodstvo, ki bo kos prihodnjim izzivom in bo v negotovih gospodarskih in političnih razmerah ukrepalo modro in odgovorno. Fajonova je Tajanija pozvala k negovanju vrednot, ki jih zagovarjajo v S & D-ju.

Po volitvah je po njenem mnenju "treba nesoglasja preseči". "V izzivih, ki so pred nami, bomo v parlamentu potrebovali ambicioznejšo in preglednejšo večino, kot se je pokazala med volitvami," je dejala.

Vajgl: Ni vse odvisno od Tajanija

Poslanec Alde/DeSUS Ivo Vajgl pa meni, da prihodnost delovanja parlamenta ni odvisna od prvega moža. "Sam sicer ne bi izbral tega kandidata, a kompromis je zame sprejemljiv. To je bolj kot kdaj prej čas, ko mora Evropa pokazati, da zna biti enotna," je dejal in dodal, da mora Evropa nastopiti s koherentno evropsko politiko in samozavestjo.

Poudaril je tudi, da bo EPP moral držati za besedo pri odločitvah o točkah, ki so predmet dogovora z Aldejem.

Šoltes se je glasovanja

Igor Šoltes (Zeleni) se je v zadnjem krogu glasovanja vzdržal. Pojasnil je, da zato, ker nihče od kandidatov ni predstavil celovitega odgovora na to, kako se morata Evropski parlament in EU spremeniti, ohraniti evropske vrednote ter narediti Evropsko unijo bolj demokratično in blizu državljanom. Eden glavnih razlogov za vzdržanost pa je bil, kot navaja Šoltes, tudi ta, da "se oba kandidata, ki sta prišla v zadnji krog, kljub vsem utemeljenim pomislekom in argumentom še vedno zavzemata za potrditev sporazuma Ceta".

Sicer pa si želi predvsem, da bi Evropski parlament deloval čim bolj pregledno in da bi bili priča čim manj zakulisnim igricam.

Al. Ma.