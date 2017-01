Brexit: Britanski pogajalec z Brusljem nepričakovano odstopil

Pogajanja z Brusljem bi lahko trajala 10 let

3. januar 2017 ob 15:29,

zadnji poseg: 3. januar 2017 ob 17:49

London - MMC RTV SLO

Britanski veleposlanik pri EU-ju Ivan Rogers, ki mu je bila zaupana ključna vloga pri pogovorih o izpeljavi brexita, je nepričakovano odstopil. Razlog njegove odločitve ni znan.

Njegov odstop prihaja v ključnem trenutku, saj je bil povezovalni člen med Brusljem in Otokom, saj je moral poročati o vseh stališčih in pomislekih držav članic EU-ja.

BBC je že prejšnji mesec poročal, da naj bi Rogers neuradno ministre seznanil s tem, da bo za finalizacijo trgovinskih pogodb o izstopu Združenega kraljestva, Velike Britanije in Severne Irske potrebnih najmanj deset let.

Še na začetku lanskega leta je Rogers dobil viteški naziv za svoja prizadevanja v britanski, evropski in mednarodni politiki. Zdaj pa britanski mediji ugibajo, da je nastal spor z britansko vlado, saj Rogers velja za proevropskega diplomata.

Vlada mora pohiteti z iskanjem novega kandidata, je ocenil predsedujoči odboru za brexit v britanskem parlamentu Hilary Benn, saj se bodo pogajanja za izstop iz EU-ja začela takoj, ko bo London poslal uradno izjavo o izstopu iz EU-ja. Kot je že večkrat napovedala britanska premierka Theresa May, pa naj bi se to zgodilo do konca marca.

K. Št.