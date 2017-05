Britanski minister za brexit: Velika Britanija EU-ju ne bo plačala 100 milijard evrov

Barnier: Brexit bo boleč

3. maj 2017 ob 12:34

London, Bruselj - MMC RTV SLO/STA

Britanski minister za brexit David Davis je zavrnil poročila, da bo morala Velika Britanija ob koncu pogajanj EU-ju plačati 100 milijard evrov. Znesek bo sicer večji od 60 milijard, je dejal.

"V pogajanja ne gremo kot ponižni, ampak kot pogajalci," je dejal minister za izstop Velike Britanije iz Unije. Davis je ob tem zavrnil pisanje časopisa Financial Times, da mora Britanija poravnati račun za do 100 milijard evrov, preden bo zapustila Unijo. Kot je povedal na televiziji ITV, bo številka verjetno večja od prej predvidenih 60 milijard evrov, ampak "mi ne bomo plačali 100 milijard", je zagotovil.

Dodal je, da se bo britanska vlada držala pravnih in mednarodnih obveznosti za plačilo, vendar da to ne bo vsebovalo le zadev, ki si jih želi Evropska komisija. Ob tem je EU obtožil, da igra "grobo in nepopustljivo", piše nemška tiskovna agencija DPA.

Minister Davis je zavrnil tudi poročilo časopisa The Times, da bo Evropska komisija prepovedala britanski premierki Theresi May, da se pogaja z voditelji EU-ja. Za BBC je dejal, da sta v pogajanjih dve strani in "ena stran ne more določiti, kaj kdo počne". Zagotovil je tudi, da jo v pogajanjih popolnoma podpira, piše AFP.

Pogajalec EU-ja: Račune je treba poravnati

Račune je treba poravnati, finančne obveznosti je treba spoštovati, sicer lahko vse skupaj eksplodira, je medtem ob predstavitvi predloga pravnega okvira za pogajanja o izstopu Velike Britanije iz Unije, ki se nanaša le na prvo fazo pogajanj o izstopnem dogovoru, opozoril glavni pogajalec EU-ja o brexitu Michel Barnier.

Barnier sicer ni želel govoriti o številkah, večkrat pa je poudaril, da nikakor ne gre za kazen ali izstopni davek, temveč preprosto za spoštovanje obveznosti. Opozoril je tudi, da se čas izteka in da se je treba začeti pogajati čim prej, takoj ko bo London pripravljen sesti za pogajalsko mizo.

Kot nemška kanclerka Angela Merkel pred dnevi je tudi Barnier posvaril pred iluzijami, da brexit ne bo vplival na naše življenje in da ne bo bolel. Poudaril je, da se je treba pogajati mirno, brez drame, čustev in agresivnosti, a ne naivno.

B. V.