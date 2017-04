Španija opušča namen preprečiti prošnjo neodvisne Škotske za članstvo v EU-ju

Španija ni več tako odločno proti odcepitvi Škotske

2. april 2017 ob 14:15

Madrid - MMC RTV SLO

Čeprav Španija uradno nasprotuje razpadu Velike Britanije in neodvisnosti Škotske, pa kaže, da je zdaj pripravljena zmehčati svoje stališče. Tako naj ne bi več preprečevala prošnje Škotske za članstvo v EU-ju po morebitni odcepitvi.

Španija je dolgo nasprotovala razpadu Velike Britanije, saj se boji, da bi to spodbudilo separatiste v Kataloniji, ki z zahtevami po neodvisnosti te bogate španske pokrajine pritiskajo na konservativno vlado premierja Mariana Rajoya.

Zunanji minister Alfonso Dastis je v pogovoru z evropskimi novinarji dejal, da Španija ne bi z vetom preprečila priključitve neodvisne Škotske EU-ju, poroča britanski Independent.

Dastis je še dejal, da bi morala Škotska zaprositi za članstvo v Uniji, torej bi morala tvegati, da bi ostala zunaj nje dolgo časa. "Ne želimo, da pride do škotske neodvisnosti. A če se to zgodi zakonito in ustavno, tega ne bomo preprečili. Ne podpiramo razpada katere koli članice, saj menimo, da prihodnost gre v drugo smer," je dejal španski minister.

Dastis je tako spremenil svoj ton po britanskem referendumu o izstopu iz Unije junija lani. Leta 2014 je tako opozarjal, da bi škotska neodvisnost povzročila razpad EU-ja, zdaj pa obstaja med voditelji EU-ja večja naklonjenost Škotski, ki je z 62 odstotki glasovala za obstanek Velike Britanije v EU-ju. V Bruslju ne želijo ugibati o prihodnosti Škotske.

Bo Madrid dobil moč nad usodo Gibraltarja?

V okviru pogajanj o britanskem izstopu iz EU-ja bo eno izmed vprašanj tudi status Gibraltarja, britanske eksklave na jugu Španije. Kot piše v osnutku skupnega stališča EU-ja glede izstopnih pogajanj, ki ga bo 27 članic (torej brez Velike Britanije) potrdilo 29. aprila, "po izstopu Združenega kraljestva iz Unije noben sporazum med EU-jem in Združenim kraljestvom ne more veljati za ozemlje Gibraltarja brez sporazuma med Kraljevino Španijo in Združenim kraljestvom".

Reuters je poročal, da to pomeni, da bi Madrid dobil posebno moč nad usodo Gibraltarja, a le potem, ko to ozemlje ne bo več notranje vprašanje EU-ja.

B. V.