Bruselj predstavil osnutek "ločitvene pogodbe"; London in Belfast na nogah

Mayeva bo v petek predstavila svojo vizijo odnosa z EU-jem po brexitu

28. februar 2018 ob 14:07

Bruselj/London/Belfast - MMC RTV SLO, Reuters

Bruselj je predstavil osnutek sporazuma o brexitu, v katerem med drugim za območje irskega otoka (torej tudi S. Irsko) predlaga skupno regulatorno območje, če se strani ne bosta dogovorili drugače. Britanska premierka Theresa May je že ostro zavrnila predlog: "Noben britanski premier ne bi privolil v to."

Predlog sporazuma je sestavljen iz šestih delov, ki med drugim vključujejo uvodne določbe in določbe o pravicah državljanov ter drugih vprašanjih glede ločitve, kot so blago, dano na trg pred datumom izstopa, finančni dogovor, prehodne ureditve in institucionalne določbe. Glede vprašanja meje na irskem otoku sporazum vključuje protokol, in sicer gre za tretjo možnost, ki so jo v decembra objavljenem skupnem poročilu predstavili pogajalci EU-ja in Velike Britanije. Kot so sporočili s predstavništva Evropske komisije v Sloveniji, je to alternativna rešitev iz skupnega poročila, ki bi veljala, če ne bi bile dogovorjene druge rešitve, osnutek protokola pa ne vpliva na razpravo o preostalih dveh možnostih.

Skupno regulatorno območje pomeni, da bi na irskem otoku med drugim veljal prost pretok blaga oz. da bi Severna Irska ostala del notranjega trga EU in v carinski uniji. "Vsakodnevno življenje na meji in v okolici mora potekati tako kot poteka zdaj," je Barnier dejal v pogovoru z novinarji.

Kot je ob predstavitvi osnutka dejal glavni pogajalec EU-ja za brexit Michel Barnier, se čas izteka. Po njegovih besedah vsebina osnutka ni presenečenje, temveč gre zgolj za pravno ubeseditev do zdaj dogovorjenih stališč. Kot je dejal Barnier, osnutek predloga vsebuje "konkretne in realistične rešitve", s katerimi se želijo izogniti "trdi meji" na irskem otoku, potem ko bo Velika Britanija izstopila iz carinske unije.

Barnier je zanikal, da bi predlog "razrahljal" ustavne vezi Severne Irske z Veliko Britanijo in poudaril, da je odprt za morebitne druge predloge. Ob tem je Mayevo pozval, naj pospeši potek pogajanj, da bi lahko bili pogoji o dvoletnem prehodnem obdobju dogovorjeni do jeseni, v parlamentih držav članic EU-ja pa ratificirani do marca prihodnje leto.

London ostro zavrača predlog

Mayeva je v prvem odzivu na osnutek dejala, da spodkopava britanski skupni trg in ogroža ustavno integriteto. "Implementacija osnutka, ki ga je objavila komisija, bi pomenila spodkopavanje britanskega skupnega trga in bi s tem, ko bi uvedla carinsko in regulatorno mejo na irskem morju ogrozila ustavno integriteto Velike Britanije," je v britanskem parlamentu dejala Mayeva. Britanska premierka bo v petek predstavila svojo vizijo trgovinskega odnosa Velike Britanije in EU-ja po brexitu.

Na osnutek so se že kritično odzvali tudi nekateri drugi politiki. "Nismo zapustili Evropske unije, da bi potem spremljali razpad Velike Britanije," je dejal vodja irskega DUP-ja (Demokratične unionistične stranke) Nigel Dodds in ob tem dejal, da bi bila "katastrofa", če bi Severna Irska izgubila dostop do britanskega trga.

Johnson razburil s predlogom o elektronskem nadzoru meje

Britanski zunanji minister Boris Johnson je še pred predstavitvijo bruseljskega predloga dejal, da bi se lahko fizičnemu nadzoru na meji izognili s tehnološkim. Po njegovem mnenju bi lahko vprašanje meje na irskem polotoku rešili na podoben način, kot so urejena upravna območja v Londonu. "Med Camdnom in Westminstrom ni meje. A ko sem bil londonski župan, smo ljudem, ki so potovali med njima, neopazno pobrali z bančnih računov na milijone funtov brez nadzora na meji med območjema," je v pogovoru za BBC dejal Johnson, pri čemer je pojasnil, da je šlo za elektronsko zaračunavanje cestnin. Ob tem je dejal, da gre za relevantno primerjavo: po njegovem mnenju obstaja namreč vrsta možnosti za elektronski nadzor, vnaprejšnje prijave in podobno, s čimer se da izogniti "trdi" meji.

"Več let sem živel v Camdnu in na 'meji' z Islingtonom me niso nikoli ustavili. A ko sem v 90. letih prečkal mejo s Severno Irsko, so bile vame uperjene puške. Namigi, da gre za enake meje, so nenavadni," je v odzivu na Johnsonov predlog na družbenem omrežju Twitter zapisal irski poslanec stranke Fianna Fail Stephen Donelly.

K. T.