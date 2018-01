Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Ena od prvih nalog skupine pod vodstvom profesorice Madeleine de Cock Buning in evropske komisarke za digitalno družbe Marije Gabriel bo poiskati definicijo lažnih novic. Foto: EPA Na sestanku so sodelovali tudi predstavniki družbenih omrežij, kot sta Facebook in Twitter. Foto: EPA Sorodne novice Macron si prizadeva za prepoved objave lažnih novic med volilno kampanjo Dodaj v

Bruselj želi evropsko rešitev za vprašanje lažnih novic

Najprej je treba poiskati definicijo

15. januar 2018 ob 20:02

Bruselj - MMC RTV SLO, STA

V Bruslju poteka prvi sestanek nove skupine 39 strokovnjakov za obravnavo vprašanja lažnih novic na evropski ravni, med katerimi so tudi predstavniki družbenih omrežij. Ena prvih nalog bo poiskati definicijo lažnih novic.

Izjemen potencial medmrežja ob velikih možnostih prinaša tudi velike politične, družbene in varnostne izzive ter skrb vzbujajočo rast lažnih novic, ki spodkopava ugled medijev in demokratične vrednote, je opozorila evropska komisarka za digitalno družbo Marija Gabriel.

Zato je treba vzpostaviti evropski mehanizem za spopadanje z lažnimi novicami, meni komisarka, k čemur naj bi pomembno prispevala nova strokovna skupina, ki ji predseduje nizozemska profesorica Madeleine de Cock Buning z Univerze v Utrechtu.

Predsedujoča novi skupini za spopadanje z lažnimi novicami je lažne novice označila za "zlobno vprašanje" z mogočimi razkrojevalnimi učinki, s katerim se je treba spopasti proaktivno in večdimenzionalno ter pri tem upoštevati svobodo izražanja in pravico do obveščanja.

Prihodnji teden je po komisarkinih besedah pričakovati javnomnenjsko raziskavo Eurobarometra o lažnih novicah, spomladi pa naj bi komisija objavila prvo sporočilo o tem, tudi na podlagi javnega posvetovanja, ki poteka do 23. februarja.

Načrte francoskega predsednika Emmanuela Macrona, ki je pred kratkim napovedal zakonodajo za preprečitev širjenja lažnih novic na spletu, je komisarka Gabrielova komentirala z besedami, da to potrjuje pomen obravnave tega vprašanja, a izpostavila, da je potreben evropski pristop, da bi se izognili fragmentaciji.

Na prvem sestanku tudi predstavniki družbenih omrežij

Evropska komisija je v omenjeno skupino za obravnavo lažnih novic imenovala 39 strokovnjakov iz civilne družbe, spletnih družbenih omrežij, medijskih organizacij, novinarskih vrst in znanstvenih ustanov. Med njimi je tudi Slovenec Žiga Turk z ljubljanske univerze. Na prvem sestanku skupine so bili navzoči tudi predstavniki Facebooka, Twitterja in Googla, poroča Euronews.

Direktor Evropskega centra za medijsko svobodo in svobodo tiska Lutz Kinkel je poudaril pomen družbenih omrežij pri pretoku lažnih novic. "Njihov glavni interes je zbiranje informacij, klikov in podatkov uporabnikov, zato niso zares zainteresirani za manjšanje prometa, ki ga imajo," je dejal po poročanju Euronewsa.

J. R.