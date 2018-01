Macron si prizadeva za prepoved objave lažnih novic med volilno kampanjo

Tarči zakonodaje predvsem RT in Sputnik

4. januar 2018 ob 10:09

Pariz - MMC RTV SLO, STA

Francoski predsednik Emmanuel Macron je napovedal sprejetje zakonodaje, ki naj bi preprečila širjenje lažnih novic na spletu pred volitvami. Podrobnosti bo Pariz objavil v naslednjih tednih.

Tarča nove zakonodaje naj bi bili predvsem ruska televizija RT in tiskovna agencija Sputnik, ki v tujini delujeta s podporo Moskve. Macron, ki se je na oblast povzpel maja, je že večkrat napadel omenjena medija, ki imata oba tudi svojo spletno stran v francoščini, RT - nekoč znana kot Russia Today - pa ima od lani tudi poseben televizijski kanal v francoščini. Očital jima je širjenje lažne propagande in ju označil za "organa vpliva".

"Poskus demokratične destabilizacije"

Kot je spomnil v sredo v novoletnem nagovoru novinarjem, je v volilni kampanji, v kateri se je potegoval za predsednika, v javnost prek spleta pricurljalo na tisoče internih dokumentov, kar je označil kot poskus "demokratične destabilizacije, kakršni smo bili že priča v ZDA med zadnjo predsedniško kampanjo".

Obenem je napovedal, da bo Francija zdaj "razvila lastna pravna sredstva za zaščito demokracije pred lažnimi novicami". Podrobnosti bodo znane v prihodnjih tednih, je pa že razkril, da bodo morali mediji po novem med drugim razkriti vse, ki sponzorirajo njihove vsebine, kar bo povečalo preglednost.

Sodniki bodo imeli možnost, da medijem odredijo umik lažnih novic, blokirajo dostop do spletnih strani z žaljivo vsebino in zaprejo račune medijev na družbenih omrežjih, če ti širijo neresnice.

Tudi v Nemčiji podobna zakonodaja

Dodatne pristojnosti bo dobil tudi francoski regulator avdiovizualnih vsebin, tako da bo lahko učinkoviteje ukrepal proti "vsakemu poskusu destabilizacije, ki naj bi jo sprožili televizijski kanali, ki jih nadzorujejo tuje države ali pa so pod njihovim vplivom". Sporazume, ki tem kanalom dovoljujejo delovanje v Franciji, bo mogoče "suspendirati ali razveljaviti", ne le zaradi njihovega televizijskega programa, ampak tudi vsebin, ki jih objavljajo na svojih spletnih straneh.

Francoska vlada ni edina, ki skuša ukrepati proti lažnim novicam z novo zakonodajo. V Nemčiji so pred kratkim sprejeli zakonodajo, po kateri družbenim omrežjem grozijo kazni do 50 milijonov evrov, če hitro ne umaknejo lažnih novic in objav s sovražnim govorom.

A. P. J.