"Če ne bo Evropa evropeizirala Balkana, bo Balkan balkaniziral Evropo"

Cerar: Potrebna so konkretna dejanja

10. marec 2017 ob 10:58

Bruselj - MMC RTV SLO/STA

Voditelji članic EU-ja so v Bruslju potrdili nedvomno podporo evropski perspektivi Zahodnega Balkana s poudarkom na izvajanju nadaljnjih reform, dobrih sosedskih odnosov in vključujočem regionalnem sodelovanju.

"V luči notranjih in zunanjih izzivov, s katerimi se sooča regija, je Evropski svet razpravljal o krhkih razmerah na Zahodnem Balkanu," so zapisali voditelji v sklepih po četrtkovem srečanju v Bruslju.

Ob potrditvi evropske perspektive regije so voditelji izpostavili zavezanost in podporo EU-ja na vseh ravneh pri podpori državam Zahodnega Balkana pri izvajanju reform in projektov, usmerjenih k EU.

Predsednik Evropskega sveta Donald Tusk je v povezavi z Zahodnim Balkanom poudaril, da je ta regija ključna za Evropo ter da so napetosti in razhajanja ušli nadzoru tudi zaradi nezdravega zunanjega vpliva. Tusk zato predlaga ukrepanje EU-ja za izboljšanje strateške komunikacije s to regijo.

"Potrebna so konkretna dejanja"

Evropsko perspektivo je nujno ne le poudarjati, temveč tudi podkrepiti s konkretnimi dejanji, je poudaril slovenski premier Miro Cerar. Kot je dejal, je treba potrditev podpore evropski perspektivi regije podkrepiti tudi s konkretnimi dejanji. "Treba je imeti reden stik, komunikacijo s temi državami, jim znati prisluhniti in, kjer je mogoče, pomagati in z njimi sodelovati," je poudaril.

V Bruslju so izpostavili, da je bila to prva prava razprava o Zahodnem Balkanu na vrhu EU-ja po letu 2006.

"Evropska unija se je začela prebujati. Bolje pozno kot nikoli," pravijo evropski diplomatski viri ter izpostavljajo potrebo po dejavnejši in bolj zavzeti vlogi EU-ja v regiji. "Če ne bo Evropa evropeizirala Balkana, bo Balkan balkaniziral Evropo," opozarjajo.

Poljska ostala osamljena

Voditelji sicer zaradi nasprotovanja Poljske niso sprejeli sklepov vrha, za kar je potrebno soglasje. Namesto tega so sprejeli sklepe predsednika Evropskega sveta ob podpori 27 članic.

Poljska sklepov ni podprla, ker je s tem izrazila nezadovoljstvo z podaljšanjem Tuskovega mandata. Tusk namreč po mnenju poljske vlade za ta položaj ni primeren, ker je pristranski in se vpleta v poljsko notranjo politiko s podpiranjem opozicije.

