Cerar: Brexit nas lahko naredi močnejše, če se bomo osredotočili na potrebe ljudi

Nagovor predsednika vlade pred praznovanjem dneva Evrope

8. maj 2017 ob 16:12

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Prihodnost EU je neločljivo prepletena s prihodnostjo Slovenije, poudarja predsednik vlade Miro Cerar in dodaja, da bi morebitna dezintegracija Evropo lahko potegnila nazaj v preteklost in konflikte.

Za Slovenijo je dobra in sprejemljiva le takšna prihodnost EU v kateri bodo njenim državljanom zagotovljeni mir, lovekovo dostojanstvo, temeljne svoboščine in človekove pravice, varnost, delo in ustvarjalnost, čim višja raven socialnega blagostanja ter druge vrednote, je v državnem zboru dejal v svojem nagovoru pred praznovanjem dneva Evrope.

Med izzivi, ki še čakajo unijo, je predsednik vlade omenil tudi izstop Velike Britanije iz povezave. Brexit nas po njegovih besedah lahko naredi močnejše, če se bomo osredotočili na potrebe ljudi in ne na njihove strahove, če bomo začeli sprejemati ključne odločitve in če bomo dojeli, da imamo v EU dve vrsti držav: "majhne in tiste, ki še ne vedo, kako majhne so". Sicer pa je Cerar poudaril, da je EU27 pri brexitu trdna in enotna, kar je presenetilo tudi London. "Izstopna pogajanja ne bodo lahka," pa je obenem pepričan Cerar.

SIcer pa je Slovenija, tako Cerar, pripravljena na pogajanja, saj v Veliki Britaniji živi 1.500 slovenskih državljanov. "Naš cilj je, da se njihove pravice čim manj spremenijo." Spomnil je tudi na slovensko gospodarstvo, saj slovenski izvoz v Veliko Britanijo znaša 500 milijonov evrov letno, k temu pa je treba prišteti še za 160 milijonov evrov storitev. Kot je opozoril, bodo za Slovenijo pomembni tudi posredni učinki izstopa. "Naredili bomo vse, da zaradi brexita ne pride do zmanjšanja sredstev kohezijske ali skupne kmetijske politike," je zagotovil.

Slovenija bo varuh schengena

Odločitev Velike Britanije za izstop je po Cerarjevih besedah tudi priložnost za nov zagon EU. "Čas je, da pričnemo s konkretnimi dogovori o tem, kakšno Evropo si želimo." Sicer pa je bil Cerar kritičen do odločitve Evropske komisije, ki ne pripomorejo k utrjevanju skupnega interesa: "Nesprejemljivo je namreč, čemur smo bili priča ob nedavni odločitvi o podaljšanju nadzora na notranjih mejah unije, da komisija svoje odločitve podreja interesom manjšega števila članic."

Cerar je izpostavil še, da je v Sloveniji močno zavedanje, da je treba dogovore spoštovati. "Naša prva prioriteta je spoštovanje pravnega reda EU in zagotavljanje varnosti. Slovenija bo še naprej varuh schengenskega reda," je zagotovil.

L. L.