Cerar: Prve Trumpove poteze sprožajo nelagodje

V Slovenijo pride tudi Juncker

3. februar 2017 ob 11:22

Valetta - MMC RTV SLO/STA

Prve poteze novega ameriškega predsednika Donalda Trumpa zagotovo vzbujajo nelagodje po vsem svetu, a za realne in dokončne ocene je še prezgodaj, je poudaril premier Miro Cerar.

"Zagotovo te prve poteze vzbujajo nelagodje v marsikateri državi po svetu, razdelile pa so tudi ameriški narod. Počakajmo, gre za prve tedne vladanja. Mislim, da za realno oceno potrebujemo več časa," je Cerar ob prihodu na neuradni vrh EU-ja na Malti odgovoril na vprašanje, kako nevarna je Trumpova protievropska politika za prihodnost EU-ja.

Kljub temu pričakuje, da bodo ZDA še naprej zagovarjale tradicionalne, solidarnostne in demokratične vrednote ter da bo mogoče ponovno vzpostaviti konstruktiven in dober odnos tako v zvezi Nato kot med ZDA in EU-jem.

Za Evropsko unijo pa je po njegovih besedah ključno, da ostane enotna pri ustavljanju nezakonitih migracij in zagotavljanju varnosti, saj sicer ne bo niti priložnosti naslavljati drugih pomembnih vprašanj. V tem kontekstu verjame, da bo EU ponudil roko za nadaljnje dobro sodelovanje z ZDA, in želi, da bi enako storili na drugi strani Atlantika.



Poleg tega je Cerar za marec napovedal tudi prihod vodje Evropske komisije Jean-Clauda Junckerja v Slovenijo, s katerim se želi pogovoriti tudi o teranu in nadzoru na meji z Avstrijo, pri čemer je opozoril na odprtje migracijske poti čez Jadransko morje proti Istri.



Voditelji povezave o perečih težavah

Vrh EU-ja bo danes razpravljal o prihodnosti 60-letne Unije. Poleg migracij in terorizma vzbuja vse več skrbi protievropska drža novega ameriškega predsednika Trumpa. A vprašanje je, ali bodo voditelji danes podali kakšno skupno stališče do Trumpove protievropske politike. O novi ameriški administraciji naj bi sicer razpravljali tako z britansko premierko Thereso May kot brez nje.

A. Č.