Židan: Evropska komisija je postopek vodila nepregledno in nepošteno do Slovenije

Skupna seja o zaščiti terana

2. februar 2017 ob 18:32,

zadnji poseg: 2. februar 2017 ob 21:25

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Dejan Židan je ponovil, da Hrvaška v času pristopnih pogajanj k EU-ju ni zahtevala odobritve izjeme za uporabo imena teran, in dodal, da bo Slovenija svoje pravice branila.

V zadnjem mesecu se znova odpira problematika terana kot zaščitene vinske sorte, saj želi Evropska komisija Hrvaški omogočiti izjemo pri uporabi imena teran. Na seji sta se na zahtevo SDS-a sešla odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter odbor za zadeve EU-ja, ki obravnavata zaščito porekla terana.

Na začetku skupne seje je minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Dejan Židan poudaril, da je ministrstvo naredilo vse, da bi zaščitilo pridelovalce terana. Ponovil je tudi, da bo Slovenija svoje pravice branila z vsemi razpoložljivimi sredstvi.

"Smo dva koraka za Hrvaško"

A ministrova zagotovila pobudnikov seje niso pomirila. Ljubo Žnidar iz SDS-a je spomnil, da je ministrstvo trdilo, da je Slovenija uredila vse podrobno in da glede zaščite terana ne bo težav, "danes pa smo ne en korak pred Brusljem, temveč dva koraka za Hrvaško".

Židan je odgovoril, da Hrvaška v času pristopnih pogajanj k EU-ju ni zahtevala odobritve izjeme za uporabo imena teran. Kar se dogaja zadnji mesec, so po ministrovih besedah kršitve, ki so bile očitno dogovorjene že pred vstopom Hrvaške v EU, ministrstvo pa se trudi, da bi komisiji preprečilo njihovo legalizacijo.

Ministrstvo je, kot je poudaril Židan, slovenska stališča že predstavilo vsem relevantnim institucijam EU-ja. Židan pa se je štirikrat srečal tudi z evropskim komisarjem za kmetijstvo in razvoj podeželja Philom Hoganom. "Ker sem dobil občutek, da Hogan ne razume, sem se srečal tudi z namestnikom predsednika Evropske komisije Fransom Timmermansom," je povedal.

Slovenija je poleg tega posredovala dodatne študije in utemeljitve: "Odzvali smo se nemudoma, ko smo zaznali spremembo stališča komisije, in nekajkrat preprečili sprejem izjeme z delegiranim aktom."

Židan: Evropska komisija je postopek vodila nepregledno

Evropska komisija po njegovih besedah namesto uvedbe sankcij proti Hrvaški išče način legalizacije nezakonitega delovanja za zdaj in za nazaj. Kršitve je ministrstvo sicer zaznavalo že dlje časa, nanje pa je opozarjalo tudi Evropsko komisijo. Ta je po Židanovih besedah postopek vodila nepregledno in tudi nepošteno, prav tako pa je ogorčen, ker Slovenija še vedno ni prejela celotne dokumentacije o hrvaški zahtevi za dodelitev izjeme.

Židanovemu stališču se je pridružila tudi državna sekretarka na ministrstvu za zunanje zadeve Darja Bavdaž Kuret, ki je tako kot minister poudarila, da je zaščita pravic z vsemi pravnimi sredstvi smiselna in nujna.

Fajon: Komisija Slovenije ne obravnava resno

Evropska poslanka Tanja Fajon je aktualno ravnanje Evropske komisije označila za "dokaz tega, da Slovenije v tem postopku ne obravnava resno". Komisija je po njenih besedah kot institucija pristojna za reševanje kršitev, a ni v vsem tem času predstavila nobenih ukrepov, ki bi zaustavili kršitve. Njeno ravnanje v postopku je po ocenah Fajonove nesprejemljivo.

Tudi evropski poslanec Franc Bogovič je izrazil polno podporo stališčem pridelovalcev, stroke in ministrstva. Opozoril je, da bo delegirani akt sicer zelo težko ustaviti, saj bo težko dobiti večino v parlamentu. Meni, da bo potrebna tožba, ki pa naj bo na "maksimalno profesionalni ravni", saj javno obračunavanje ne bo prineslo koristi nikomur.

Odbora zavrnila sklepe predlagateljev

Odbora sta na glasovanju ločeno zavrnila vse sklepe predlagatelja, pri čemer so člani kot najbolj problematičen izpostavili predlagani predlog vladi, da razmisli o odgovornosti kmetijskega ministrstva zaradi "nedelovanja oziroma slabega delovanja v smeri zaščite terana kot imena za slovensko vino, pridelano na Krasu".

Brez glasu proti pa sta prav tako ločeno potrdila sklepe, ki so jih predlagale poslanske skupine SMC-ja, DeSUS-a in SD-ja. Odbora tako podpirata ohranitev celovitosti zaščitene označbe porekla za slovensko vino teran in podpirata vlado pri nasprotovanju podelitvi izjeme za hrvaške pridelovalce od Evropske komisije. Vlado in pristojni ministrstvi prav tako pozivata, da uporabijo vsa politična in pravna sredstva za ohranitev ekskluzivne uporabe imena teran samo za zaščiteno vino s planote Kras v Sloveniji.

Sa. J., L. L.