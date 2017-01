Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Cerar pričakuje, da bo marca v Rimu sprejeta deklaracija, ki bo vdihnila nov zagon EU-ju. Foto: BoBo Pahor je med drugim poudaril potrebo po večjih vlaganjih v Slovensko vojsko. Foto: BoBo Sorodne novice Pahor diplomatom: "Sposobni smo sami presojati o pomembnih zadevah" Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Diplomatski zbor minil v znamenju varnostnih vprašanj

Sprejem za diplomatski zbor ob začetku novega leta

30. januar 2017 ob 17:28

Brdo pri Kranju - MMC RTV SLO/STA

Predsednik republike Borut Pahor in premier Miro Cerar sta na sprejemu diplomatskega zbora poudarila pomen ohranjanja mednarodnega miru in varnosti ter se v okviru tega zavzela za posodobitev zveze Nato in Slovenske vojske.

"Dejavniki tveganja se spreminjajo, spremeniti se mora tudi naš celovit odgovor na ta izziv," je povedal Pahor, ki je kot najpomembnejšo dobrino našega časa izpostavil varnost. Prav tako je prepričan, da Slovenija nemudoma potrebuje posodobitev celotnega nacionalnega varnostnega sistema.

Poudaril je potrebo po večjih vlaganjih v Slovensko vojsko in njeno pripravljenost za izvedbo domačih nalog in nalog vojaškega zavezništva. Za zvezo Nato, ki je pomemben dejavnik varnosti, pa bo Slovenija skupaj z drugimi državami članicami vneto iskala načine njene posodobitve, je zagotovil.

Tako kot Pahor je tudi Cerar poudaril pomen zagotavljanja sredstev za varnost, tudi v okviru zveze Nato: "Storili bomo vse, da se ta sredstva v prihodnjih letih še povečajo, predvsem pa, da posodobimo organizacijo in delovanje Slovenske vojske," je dejal.

Za močno Evropsko unijo

Glede EU-ja je Pahor prepričan, da je treba dati jasno alternativo tistim, ki se zavzemajo za vrnitev k nacionalnim politikam in celo razpad Unije. Ena takih je vseevropsko gibanje za sprožitev postopka za novo evropsko ustavo. "Vem, da se to sliši zelo pogumno, toda vsaka neodločenost, vsako malodušje je zelo pogubno," je dodal.

Da si Slovenija želi močne in učinkovite Evopske unije, je poudaril tudi Cerar, ki letos pričakuje številne zahtevne razprave na to temo. "Če ne bomo v nekaterih pogledih naredili opaznih premikov na bolje, na primer glede migracij, perspektive mladih ali modernizacije gospodarstva, potem naših državljanov ne bomo prepričali," je opozoril premier, ki pričakuje, da bo marca v Rimu sprejeta deklaracija, ki bo vdihnila nov zagon evropski povezavi.

Nadzor na notranjih mejah ne sme postati trajna rešitev

Cerar se je dotaknil tudi prebežniške krize in opozoril, da začasni nadzor na nekaterih notranjih mejah ne sme postati trajna rešitev. Zavzema se, da bi čim prej in čim učinkovitejše pomagali državam izvora in tranzita migracij.

Pahor je ocenil, da glede prebežniške krize "še nismo naredili zadostnih korakov, da bi smeli utemeljeno sklepati, da nas upravljanje tega problema ne more več paralizirati". Več kot bo skupne evropske politike, manj bo enostranskih ukrepanj posameznih držav, je poudaril.

Tudi o Hrvaški

Glede odnosov s sosednjimi državami tako Pahorja kot Cerarja skrbi ohranitev dobrih in prijateljskih odnosov s Hrvaško.

Pahor se zavzema, da se obe strani vzdržita ravnanj in izjav, ki bi v pričakovanju odločitve arbitražnega sodišča lahko poslabšali odnose. Cerar, ki si v novem letu želi rešitev vprašanja meje, pričakuje spoštovanje mednarodnega prava in dokončne odločitve arbitražnega sodišča.

V imenu diplomatov je spregovoril doajen diplomatskega zbora, apostolski nuncij v Sloveniji Juliusz Janusz, ki je zagotovil, da so vsi njegovi sodelavci v diplomatskem zboru pripravljeni okrepiti in izboljšati različne odnose svojih držav s Slovenijo.

Sa. J.