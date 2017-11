Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Zunanji in obrambni ministri 23 članic EU-ja po podpisu listine, ki jo drži visoka predstavnica za skupno zunanjo in varnostno politiko EU-ja Federica Mogherini. V imenu Slovenije sta jo podpisala minister za zunanje zadeve Karl Erjavec in obrambna ministrica Andreja Katič. Foto: EPA "Gre za zavezo držav, da skupaj naredijo več in bolje. Gre za potezo, ki je prišla v času velikih napetosti," je dejal francoski zunanji minister Jean-Yves Le Drian (drugi z desne) in kot glavni grožnji posredno omenil naraščajočo rusko vojaško moč in islamistične teroriste, ki so napadli evropska mesta. Na fotografiji v pogovoru z Le Drianom slovenski zunanji minister Erjavec, belgijski Didier Reynders in španski Alfonso Quecedo. Foto: EPA Sorodne novice Na poti k Evropski obrambni uniji: Čas je dozorel Juncker o evropski vojski: "Nimamo druge izbire, kot da branimo svoje interese" Dodaj v

Članice EU naredile odločen korak proti Evropski obrambni uniji

Med podpisnicami ni Irske, Malte, Portugalske, Danske in Velike Britanije

13. november 2017 ob 15:11

Bruselj - MMC RTV SLO, STA, Reuters

23 članic Evropske unije (EU), med njimi tudi Slovenija, je podpisalo listino o krepitvi obrambnega sodelovanja, katerega cilj je oblikovanje Evropske obrambne unije. "Gre za zgodovinski dan za evropsko obrambo," je dejala Federica Mogherini, visoka predstavnica EU za zunanje zadeve.

S podpisom notifikacijske listine je 23 članic unije izrazilo namero pridružitve novemu stalnemu strukturiranemu obrambnemu sodelovanju, znanemu po angleški kratici Pesco (angl. Permanent Structured Cooperation), ki ga omogoča Lizbonska pogodba, uveljavljena leta 2009.

Ne gre za evropsko vojsko

V EU že vseskozi izpostavljajo, da ne gre za vzpostavljanje evropske vojske. Stalni okvir obrambnega sodelovanja bo članicam, ki so voljne in zmožne, omogočil skupaj razvijati obrambne zmogljivosti, vlagati v skupne projekte in krepiti operativno pripravljenost oboroženih sil.

Tudi nemški zunanji minister Sigmar Gabriel je poudaril, da je to zgodovinski korak, pravi mejnik v evropski obrambi, ki bo imel tudi gospodarske koristi. Evropa (227 milijard evrov) po njegovih besedah porabi za obrambo približno polovico manj kot ZDA (545 milijard evrov), dosega pa le 15 odstotkov njene učinkovitosti. Nova stalna oblika obrambnega sodelovanja je zrasla iz francosko-nemške pobude iz jeseni 2015, pa je spomnil francoski zunanji minister Jean-Yves Le Drian, ki je ob drugi obletnici napadov v Parizu izpostavil, da je krepitev evropske obrambe tudi odziv na terorizem.

Listina vključuje 20 zavez na petih področjih

Listina temelji na predlogu Nemčije, Francije, Španije in Italije. Vključuje okoli 20 zavez na petih področjih, kot so naložbe in razvoj zmogljivosti, ki naj bi jih sodelujoče članice uresničile do leta 2025. Listina opredeljuje načela nove oblike stalnega sodelovanja, ki je opisana kot "ambiciozen, zavezujoč in vključujoč" evropski pravni okvir za naložbe v varnost in obrambo ozemlja in državljanov EU. Na seznamu skupnih zavez je tudi redno zviševanje obrambnih proračunov v realnem smislu z namenom doseganja dogovorjenih ciljev. A cilja zveze Nato, da bi bilo treba za obrambo nameniti dva odstotka bruto domačega proizvoda, EU v listino ni vključila.

Mogherinijeva v povezavi s ciljem dveh odstotkov poudarja, da ne gre za vprašanje količine denarja, temveč je problem način porabe, ki je sedaj preveč razdrobljena, kar pa nova struktura odpravlja. Zaveze vključujejo tudi zvišanje izdatkov za naložbe, ki naj bi postopoma dosegli 20 odstotkov obrambne porabe. V tem primeru torej EU v svojo listino vključuje Natov cilj, da je treba petino obrambnega proračuna namenjati za naložbe.

Podpisnice se zavezujejo tudi k prispevkom k misijam in operacijam ter bojnim skupinam EU ter k skupnim prizadevanjem za odpravo pomanjkljivosti na področju zmogljivosti, tudi k evropskemu sodelovanju za odpravo pomanjkljivih nacionalnih zmogljivosti.

Irska, Malta in Portugalska še vodijo postopke; Danske in Velike Britanije ne bo "zraven"

Listino je podpisalo 23 članic. Tradicionalno nevtralna Avstrija se je pridružila v zadnjem trenutku. Irska, Malta in Portugalska se danes še niso pridružile, ker še niso izpeljale notranjih postopkov. Pričakovati je, da bodo to storile v prihodnjih tednih. Tradicionalno nevtralna Avstrija se je pridružila v zadnjem trenutku. Danska in Velika Britanija pa pri projektu ne bosta sodelovali. Britanski zunanji minister Boris Johnson je danes kljub temu izrazil britansko podporo krepitvi evropskega obrambnega sodelovanja.

Listino je 23 podpisnic predalo Mogherinijevi. Podpis je prvi uradni korak v procesu nastajanja Pesca, ki naj bi ga EU dejansko vzpostavila 11. decembra. Do takrat naj bi članice pripravile nacionalne načrte za izvajanje nalog v okviru tega projekta. Po vzpostavitvi Pesca se bodo sodelujoče članice dogovorile o prvem seznamu konkretnih projektov na področju usposabljanja, razvoja zmogljivosti in operativne pripravljenosti. Članice so po navedbah Mogherinijeve predstavile že več kot 50 različnih projektov.

Nov obrambni projekt EU je tarča kritik, da je preveč vključujoč, da bi lahko bil ambiciozen, ter da je to še ena evrostruktura z vprašljivo dodano vrednostjo.

A. V.