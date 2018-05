Donald Tusk Slovenijo označil za zgodbo o uspehu

Cerar in Tusk o Zahodnem Balkanu in migracijah

6. maj 2018 ob 07:06,

zadnji poseg: 6. maj 2018 ob 19:42

Ljubljana - MMC RTV SLO, Radio Slovenija, STA

Premier Miro Cerar, ki opravlja zgolj tekoče posle, in predsednik Evropskega sveta Donald Tusk sta poudarila potrebo po potrditvi evropske perspektive držav Zahodnega Balkana. Cerar je opozoril na ponovno krepitev migrantskih poti na Balkanu, Tusk pa je Slovenijo označil za zgodbo o uspehu.

Na povabilo Mira Cerarja je bil na obisku v Ljubljani predsednik Evropskega sveta Donald Tusk. Voditelja sta največ pozornosti namenila pripravi zasedanja voditeljev Unije in Zahodnega Balkana čez 11 dni v Sofiji. Po ocenah Cerarja smo v prelomnem obdobju, v katerem se bomo morali "skupaj odločiti, ali bomo države Zahodnega Balkana dokončno integrirali v EU in evroatlantske povezave ali pa nam to ne bo uspelo in bodo te države ubrale svojo pot". Sam se je jasno zavzel za prvi scenarij.

Tudi Tusk je poudaril, da mora vrh EU-ja z državami Zahodnega Balkana, ki bo sredi maja v Bolgariji, izkoristiti predvsem za to, da znova potrdi evropsko perspektivo regije. Hkrati je treba po njegovih besedah konkretno izboljšati medčloveške, digitalne in infrastrukturne povezave s temi državami in znotraj njih.

Prizadevati si je treba tudi za krepitev sodelovanja na drugih področjih skupnega interesa, kot so migracije in varnost. "Varnost na Balkanu pomeni varnost v Evropi," je poudaril predsednik Evropskega sveta.

EU potrebuje usklajen pristop

Cerar je glede tega navedel potrebo po usklajenem pristopu EU-ja na področju migracijske in azilne politike. Poudaril je zaskrbljenost nad dejstvom, da se število prebežnikov na t. i. balkanski migrantski poti znova opazno krepi. "Potrebujemo skupen in pravočasen odziv," je poudaril.

Sogovornika sta se dotaknila tudi večletnega finančnega okvira EU-ja. Cerar je izrazil razumevanje, da se bo po izstopu Velike Britanije iz EU-ja obseg sredstev, tudi za Slovenijo, nekoliko zmanjšal. "Ne bomo pa privolili v kakršno koli drastično zmanjšanje sredstev," je poudaril. Dodal je, da mora biti to zmanjšanje "razumno, postopno in takšno, da se lahko Slovenija še naprej razvija in živi, kot smo zastavili".

Poleg tega je premier na pogovorih Tuska seznanil z dogajanjem na področju implementacije arbitražne razsodbe o meji med Slovenijo in Hrvaško, so sporočili iz premierjevega kabineta.

Zgodba o uspehu

Kot je Cerar povedal v izjavi za medije, je predsedniku Evropskega sveta predstavil notranjepolitično situacijo v Sloveniji, ki se že pripravlja na volitve. "Zagotovil sem mu, da bo Slovenija v tem času, ko vlada vodi tekoče posle, ohranila politično in ekonomsko stabilnost, vse zadeve pa bodo normalno funkcionirale," je povedal in dodal, da lahko Evropa tudi v tem času računa na Slovenijo.

Tusk, ki je svojo izjavo prav tako v celoti podal v slovenščini, je Cerarja označil za "trdnega Slovenca in odgovornega Evropejca". "To pa vas dela izjemno zahtevnega, vendar tudi konstruktivnega partnerja," je poudaril. Dodal je, da je Slovenija pod Cerarjevim vodstvom "postala zgodba o uspehu, to je stabilna in zanesljiva država".

Cerar in Tusk sta se nato odpravila v Piran, kjer sta obisk sklenila z delovno večerjo. Kot je povedal predsednik slovenske vlade, bosta ob večerji spregovorila tudi o prihodnosti Evropske in monetarne unije, azilni politiki, enotnem digitalnem trgu ter izstopu Velike Britanije iz EU-ja.

Turneja po Zahodnem Balkanu

Donald Tusk je bil sicer pretekli teden na turneji po Zahodnem Balkanu, v okviru katere je obiskal Tirano, Podgorico, Beograd, Sarajevo in Skopje. V makedonski prestolnici se je udeležil vrha pobude Brdo-Brioni.

V soboto je bolgarski premier Bojko Borisov na zasedanju obrambnih ministrov Unije v Sofiji izrazil pričakovanje glede napredovanja integracije držav Zahodnega Balkana v Unijo in se med drugim zavzel za rešitev spora med Makedonijo in Grčijo glede imena.

Vrh EU-Zahodni Balkan v Sofiji sicer ne bo širitveni vrh, ampak bo vseeno pomemben, je med drugim včeraj v bolgarski prestolnici dejala visoka predstavnica Unije Federica Mogherini in dodala, da je verodostojna evropska perspektiva za to območje v interesu same Evropske unije.

Tusk v Slovenijo po obravnavi arbitraže

Donald Tusk je v Slovenijo prišel le nekaj dni po tem, ko je na Evropski komisiji potekal nov korak v postopku Slovenije proti Hrvaški zaradi nespoštovanja odločitve arbitražnega sodišča o meji med državama - ustna obravnava, ki je del postopka po 259. členu. S tega vidika je pomenljiv kraj večerje, s katero se je sklenil poldnevni obisk v Sloveniji. Večerjal je v Piranu.

Evropski svet, ki ga vodi Tusk, sicer nima neposredne povezave s postopki, ki se glede arbitraže vodijo pred Evropsko komisijo. Ta pa ima do sredine junija čas, da se o tematiki opredeli. Če komisija ne prevzame taktirke glede postopka proti Hrvaški, je slovenska vlada že napovedala tožbo pred Sodiščem Evropske unije v Luksemburgu.

VIDEO Zaključek obiska Donalda Tuska v Piranu

Matjaž Trošt, G. K.