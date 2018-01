Erjavec: Hrvaško sprejetje zgolj dela razsodbe ne pride v poštev

Slovenija vztraja pri uveljavitvi arbitražne razsodbe v celoti

10. januar 2018 ob 07:31,

zadnji poseg: 10. januar 2018 ob 18:45

Ljubljana - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

Hrvaška naj bi bila pripravljena poslušati Bruselj in priznati večji del arbitražne razsodbe o meji, a v okviru dvostranskega dogovora. Zunanji minister Karl Erjavec pa poudarja, da mora Hrvaška sodbo sprejeti v celoti.

Hrvaška naj bi si premislila, potem ko je predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker po pogovorih s slovenskim predsednikom Borutom Pahorjem v ponedeljek dejal, da je arbitraža dejstvo in da jo je treba uveljaviti na najboljši možen način ter da med stranema ni velikih razlik, poročanje hrvaškega RTL-a povzema Radio Slovenija.

V Bruslju se omenja možnost, da bi lahko Juncker še ta mesec premierja Slovenije in Hrvaške povabil na sestanek o uresničitvi arbitražne odločbe. Po mnenju hrvaških ribičev bi se Hrvaška lahko zavzela za spremembo maloobmejnega sporazuma, ki določa, da lahko v slovenskih vodah ribari do 25 hrvaških ribiških ladij na dan; enako sporazum določa za slovenske ribiče v hrvaških vodah.

Slovenija je za dialog, a za dialog glede uveljavitve celote

Slovenski zunanji minister Karl Erjavec poudarja, da mora Hrvaška arbitražno razsodbo o meji med Slovenijo in Hrvaško sprejeti v celoti. Sprejetje samo njenega dela ne pride v poštev, je dejal glede torkovih navedb hrvaške komercialne televizije RTL, da je Hrvaška neuradno pripravljena priznati večji del sodbe.

Spomnil je, da je že veleposlanica v Zagrebu povedala, da bi Hrvaška uveljavila tisti del razsodbe, ki ji ustreza, o delu, ki ji ne, pa bi vodila dialog.

"Mi vemo natančno, da je hrvaška stran nezadovoljna z razsodbo v delu, ki se nanaša na Piranski zaliv, kjer menijo, da je meja na sredini," je dejal minister v odgovoru na novinarsko vprašanje in ponovil, da možnost, da bi Hrvaška "samo delno sprejemala arbitražno razsodbo in da bi se o drugem, kar Hrvaški ne odgovarja, pogajali, sploh ne pride v poštev".

Ponovil je, da je Slovenija za dialog, a "za dialog glede implementacije celotne arbitražne razsodbe".

Kazni za hrvaške ribiče (še) ni

Hrvaški minister za kmetijstvo Tomislav Tolušić je danes izjavil, da za zdaj niso prejeli še nobene od napovedanih slovenskih kazni za hrvaške ribiče, ki so lovili v Piranskem zalivu, potem ko je Slovenija uveljavila arbitražno odločbo. Tolušić je davi za hrvaški radio povedal, da niti ni razlogov za kaznovanje hrvaških ribičev v Piranskem zalivu, posebej pa ne zaradi nezakonitega ribolova.

"Če bi hoteli govoriti o nezakonitem ribolovu, bi bilo treba ribiško ladjo ustaviti in pregledati, kaj je ribič ulovil, tako da to sploh ne pride v poštev. Nekakšen nezakonit prehod meje pa je v sferi dnevnopolitičnih zgodb in prerekanj," je izjavil Tolušić in večkrat ponovil, da bo Hrvaška zaščitila svoje ribiče.

Menil je, da so napovedane kazni "preizkusni baloni", in ponovil, da bi Slovenija morala pošiljati kazni za hrvaške ribiče po uradni poti prek hrvaškega ministrstva za pravosodje. Obenem je dejal, da ima tudi hrvaška policija posnetke prekrškov slovenskih ribičev v Piranskem zalivu, a da ne bo vlekla enostranskih potez.

Na slovenski strani naj sicer še ne bi bila izrečena nobena kazen, bo pa kmalu, je STA izvedel neuradno.

Erjavec: V primeru uveljavitve sodbe ribiči ne bi imeli težav

Glede tega, da hrvaški ribiči še niso dobili kazni slovenskih organov, pa je dejal, da je to stvar postopka, postopke pa bo Slovenija izpeljala do konca. V povezavi s trditvijo Zagreba, da bodo izrečene globe nične, pa je dejal, "da bodo zelo realne, ko bodo ti ljudje prišli na slovensko mejo in kjer bodo morali najprej plačati to globo, če bodo hoteli vstopiti v Slovenijo".

Ponovil je še, da v primeru uveljavitve arbitražne sodbe hrvaški ribiči ne bi imeli nobenih težav pri delu, saj bi lahko v slovenskem morju lovili z dovolilnicami. "Neimplementacija arbitražne sodbe gre v škodo hrvaških ribičev," je dodal.

Tromblon odpovedal regato

Vukovarski veteran Petar Janjić - Tromblon ne bo organiziral nobene akcije v Piranskem zalivu. To je potrdil za hrvaški novičarski portal index.hr, z obrazložitvijo, da je "bolan in ne more več". Omenil je, da ne želi več biti v stiku z mediji niti brati komentarjev o sebi v medijih.

Janjić je v ponedeljek napovedal, da bo 3. februarja organiziral "regato za razum" sredi Piranskega zaliva, a njegova pobuda ni naletela na širšo podporo.