EU in Mehika podpisali nov prostotrgovinski sporazum

Nadgradnja sporazuma iz leta 2000

22. april 2018 ob 18:31

Bruselj - MMC RTV SLO, STA

Evropska unija in Mehika sta v soboto podpisali prostotrgovinski sporazum, ki za Mehiko poenostavlja dostop do kmetijskih proizvodov EU-ja ter ščiti 340 evropskih proizvodov v Mehiki.

V skladu z novim sporazumom bo Mehika lažje dostopala do kmetijskih proizvodov EU-ja, med njimi sira, mlečnega praška, svinjine in čokolade. Sporazum na drugi strani 340 evropskih proizvodov v Mehiki ščiti pred ponarejanjem, poenostavlja carinske postopke, krepi boj proti korupciji in utrjuje cilje pariškega podnebnega sporazuma, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Obe partnerici sta sporazum podpisali po večmesečnih intenzivnih pogajanjih, so sporočili iz Bruslja, kjer kljub nekaterim nedorečenim "tehničnim preprekam" verjamejo, da bo sporazum stopil v veljavo pred koncem leta.

"V manj kot dveh letih sta EU in Mehika podpisali sporazum, ki je v skladu z gospodarskimi in političnimi izzivi 21. stoletja," je dejala evropska komisarka za trgovino Cecilia Malmstrom. V Bruslju so prepričani, da je podpis sporazuma dokaz, da je mogoče obstoječe trgovinske sporazume modernizirati.

Odziv na Trumpove grožnje?

Potezo mnogi vidijo kot pošiljanje sporočila ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu, ki je lani začel ponovna pogajanja glede severnoameriškega prostotrgovinskega sporazuma Nafta. Trump je obstoječe stanje sporazuma Nafta označil za "kravo mlekarico" Mehike.

Ameriški predsednik grozi, da bo v primeru nesprejemljivih pogojev prekinil sodelovanje v Nafti, kar je sprožilo napetosti in nejasnosti med pogodbenicami, med katerimi je ob Mehiki še Kanada.

Sledita pogodbi z Japonsko in Singapurjem

Sporazum, ki je sestavljen po zgledu trgovinskega dogovora med EU in Kanado (CETA), mora potrditi še Evropski parlament. EU v prihodnje načrtuje tudi podpis sporazumov z Japonsko in Singapurjem. Kot so dejali v Bruslju, želijo s tem v luči ameriškega protekcionizma zaščititi prosto trgovino.

"S sporazumom se je Mehika pridružila Kanadi, Japonski in Singapurju na seznamu držav, ki želijo z EU-jem sodelovati pri zaščiti proste in pravične trgovine, ki temelji na normah," je dejal predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker.

Nadgradnja sporazuma iz leta 2000

Partnerki sta s podpisom nadgradili prehodni sporazum iz leta 2000, od katerega se je trgovina med EU-jem in Mehiko povečala za 145 odstotkov, v povprečju za osem odstotkov letno, navaja Evropska komisija.

J. R.