EU: Uporaba glifosata dovoljena za prehodno obdobje petih let

Slovenija glasovala za podaljšanje

27. november 2017 ob 21:34

Bruselj - MMC RTV SLO, STA

Članice Evropske unije so v Bruslju po številnih spodletelih poskusih le dosegle dogovor o spornem glifosatu. Odobrile so petletno podaljšanje dovoljenja za uporabo tega herbicida. Veljavno dovoljenje izteče sredi decembra.

"Današnje glasovanje kaže, da s skupno voljo in prizadevanjem lahko delimo in sprejmemo skupno odgovornost v procesu odločanja," je po odločitvi dejal evropski komisar za zdravje in varno hrano Vytenis Andriukaitis. Za podaljšanje je glasovalo 18 članic, devet jih je bilo proti, ena pa se je vzdržala.Proti so bili po neuradnih informacijah Belgija, Francija, Hrvaška, Italija, Grčija, Ciper, Luksemburg, Malta in Avstrija, vzdržala pa se je Portugalska.

Slovenija je glasovala za, so potrdili na kmetijskem ministrstvu. To je v skladu z usklajenim stališčem ministrstev za kmetijstvo, okolje in zdravje, da je treba glifosat prepovedati, vendar po prehodnem obdobju od treh do petih let za kmetijstvo, da se prilagodi novim razmeram. Večina glifosata v Sloveniji se sicer uporablja na nekmetijskih površinah, na katerih bo Slovenija uporabo tega herbicida samostojno prepovedala brez prehodnega obdobja, je ob sprejetju usklajenega slovenskega stališča pred nekaj tedni v Bruslju pojasnil kmetijski minister Dejan Židan.

Vlada se je opredelila tudi za zmanjšanje vseh fitofarmacevtskih sredstev v kmetijski proizvodnji, še izpostavljajo na kmetijskem ministrstvu, kjer pripravljajo nabor ukrepov za uresničitev tega cilja. Med drugim se predvideva prepoved rabe herbicidov na vseh javnih površinah, omejevanje dostopnosti do fitofarmacevtskih sredstev za neprofesionalne uporabnike in vlaganje v razvoj alternativnih metod zatiranja škodljivih organizmov.

Predstavitev ukrepov v začetku decembra

Vse dejavnosti v povezavi s tem bo ministrstvo predstavilo na novinarski konferenci, načrtovani za začetek decembra. Predstavitev bo hkrati tudi začetek javne razprave o uporabi fitofarmacevtskih sredstev v prihodnje. Renata Fras Peterlin z Gospodarskega interesnega združenja fitofarmacije je za STA dejala, da so s petletnim podaljšanjem delno zadovoljni. "Glifosat si namreč glede na študije relevantnih evropskih inštitucij zasluži 15-letno podaljšanje. Posebej smo zadovoljni, da je slovenska politika stopila na stran držav, ki so podprle podaljšanje," je dodala.

Podjetje Albaugh TKI iz Rač pozdravilo odločitev

Odločitev o glifosatu je pomembna za podjetje Albaugh TKI iz Rač, saj ta predstavlja levji delež njegove proizvodnje. V podjetju že ves čas trdijo, da je nasprotovanje glifosatu neutemeljeno, po današnji odločitvi v Bruslju pa je predsednik evropskega dela Albaugha Douglas A. Kaye za STA dejal, da gre za absolutno dobro novico za vse zaposlene v Račah.

Veseli so, da je končno prišlo do dogovora o podaljšanju, hkrati pa razočarani, da je politika iz procesa odločanja v celoti izključila stroko in znanost, je dejal Kaye, saj po njegovem mnenju ni nobenega pravega razloga, da roka uporabe glifosata niso podaljšali za 15 let. Kljub temu v podjetju upajo, da bo petletno podaljšanje morda dalo priložnost za nove znanstveno dokazane informacije ter da bodo te javnosti predstavljene objektivno.

Kaye si želi tudi umiritve strahov pred glifosatom, ki jih je povzročilo poročilo Mednarodne agencije za raziskave raka (IARC). V petletnem obdobju bi bilo treba opraviti tudi popolno preiskavo o političnih motivih delovne skupine IARC, trdi prvi mož evropskega dela sicer ameriške skupine Albaugh, ki je pred časom v Račah lastniško prevzela nekdanji Pinus.

EU bo sprejela novo pravno podlago

Članice so današnjo odločitev sprejele s kvalificirano večino na sestanku v okviru odbora za pritožbe. Evropska komisija bo pred iztekom veljavnega dovoljenja sprejela ustrezno novo pravno podlago. Predlog, o katerem so glasovale članice, po navedbah komisije uživa največjo možno podporo ter obenem zagotavlja visoko raven zaščite zdravja ljudi in okolja v skladu z zakonodajo EU-ja.

Greenpeace: EU ignorira neodvisne znanstvenike

Glifosat je najpogosteje uporabljen herbicid v kmetijstvu, gozdarstvu in vrtnarstvu. Na trgu je od leta 1974. Kritiki opozarjajo na njegovo morebitno rakotvornost. V okoljevarstveni organizaciji Greenpeace so v odzivu opozorili, da so se "tisti, ki bi nas morali varovati pred nevarnimi pesticidi, izneverili zaupanju Evropejcev". Evropska komisija in večina vlad članic unije se je po navedbah Greenpeacea odločila, da ignorira opozorila neodvisnih znanstvenikov in peticijo s pozivom k prepovedi glifosata, ki jo je podpisalo več kot milijon ljudi.

"Grožnje s tožbami velikih podjetij jih očitno skrbijo bolj kot zdravje ljudi in okolje," so opozorili v okoljevarstveni organizaciji in ocenili, da načrti komisije temeljijo na pomanjkljivih ocenah tveganj za zdravje. Evropski agenciji za varnost hrane in kemikalije se po prepričanju okoljevarstvenikov zanašata na tolmačenja industrije, ki proizvaja pesticide, ter zavračata pomembne ugotovitve o škodljivem vplivu glifosata na zdravje.

J. R.