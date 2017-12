EU želi po brexitu prehodno obdobje do konca leta 2020

Brexit se načrtuje za leto 2019

20. december 2017 ob 12:29

Bruselj - MMC RTV SLO, STA

EU želi, da se prehodno obdobje od izstopa Velike Britanije iz unije do novega sporazuma o prihodnjih odnosih konča do 31. decembra 2020.

Prehodno obdobje, ki mora biti kratko in časovno omejeno, bo koristilo Veliki Britaniji, da se pripravi, je v Bruslju povedal glavni pogajalec unije o brexitu Michel Barnier ob predstavitvi pravne podlage za pogajanja o prehodnem obdobju.

Kar predlaga Barnier, je sicer nekoliko manj kot prehodno obdobje do dveh let, kot je v govoru v Firencah predlagala britanska premierka Theresa May. Izstop Britanije iz unije se načrtuje 29. marca 2019.

Pogajanja o prehodnem obdobju bodo po Barnierjevih besedah temeljila na petih načelih, ki jih je treba spoštovati.

To so integriteta notranjega trga, integriteta carinske unije, da vsa pravila, ki jih bo unija sprejela v tem prehodnem obdobju, veljajo za Britanijo, da prehodno obdobje ne bo a la carte in da Britanija ne bo več sodelovala v institucijah EU-ja.

K. S.