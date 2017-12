Bruselj prižgal zeleno luč začetku druge faze pogajanj o brexitu

Grybauskaitejeva: "Prihodnost je misterij"

15. december 2017 ob 13:20

Bruselj - MMC RTV SLO, STA, Reuters

Voditelji 27 držav članic Evropske unije - brez britanske premierke Therese May so potrdili prehod v drugo fazo pogajanj o brexitu, ki vključuje pogajanja o prehodnem obdobju, ki naj bi se začelo januarja, in o novem partnerskem sporazumu, ki naj bi se začel pomladi.

"Voditelji EU-ja so se dogovorili za prehod v drugo fazo pogajanj o brexitu. Čestitke premierki Theresi May," je po Twitterju sporočil predsednik Evropskega sveta Donald Tusk. Mayeva se je na čestitke odzvala z besedami: "Zahvaljujem se EU-ju za pomemben korak na poti do gladkega in pravilnega brexita."

Nujno spoštovanje že dogovorjenih obvez

EU ob prehodu v drugo fazo pogajanj opozarja, da je za kakršen koli nadaljnji napredek nujno spoštovanje zavez iz prve faze. Prva faza je pokrivala tri prednostna ločitvena vprašanja: pravice državljanov, finančno poravnavo in mejo na irskem otoku.

Zadosten napredek pri teh treh vprašanjih omogoča prehod v drugo fazo, vendar ga je še treba prevesti v zavezujoče pravno besedilo. "Preteklost je zgodovina. Prihodnost je - misterij," pa je v povezavi z brexitom tvitnila litovska predsednica Dalia Grybauskaite.

Mayeva je v četrtek sicer poudarila, da "gre glede brexita vse po načrtu", čeprav je v sredo britanski parlament odločil, da bodo imeli britanski poslanci zadnjo besedo o zakonu o brexitu, kar velja za njen prvi poraz na glasovanjih o brexitu.

Velika Britanija naj bi iz Evropske unije izstopila 29. marca leta 2019.

A. P. J.