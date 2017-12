Poraz Therese May - o končnem dogovoru o brexitu bodo odločali poslanci

Ključnih je bilo 11 uporniških torijev

14. december 2017 ob 07:23

London - MMC RTV SLO, STA

Britanska premierka Theresa May je doživela hud poraz, saj so poslanci podprli zakon, ki bo omogočil, da bo o dokončnem izstopnem dogovoru z Evropsko unijo odločal parlament, in ne vlada.

Parlament je s tesno večino, s 309 glasovi za in 305 proti, podprl predlog dopolnila k zakonu o brexitu, v skladu s katerim bodo morali poslanci dogovor med EU-jem in Veliko Britanijo potrditi na zavezujočem glasovanju. Odločilno je bilo, da je premierki hrbet obrnilo enajst članov njene konservativne stranke, med katerimi je bilo osem nekdanjih ministrov. To je bil za premierko Thereso May prvi poraz na glasovanjih o brexitu.

Zavezujoče glasovanje v parlamentu

Dopolnilo k zakonu, s katerim bo Velika Britanija izstopila iz Evropske unije in evropsko zakonodajo prenesla v britansko, je vložil poslanec Dominic Grieve. Amandma predvideva, da bodo morali poslanci končni dogovor med Londonom in Brusljem potrditi na zavezujočem glasovanju. Trenutni predlog zakona, ki je še v obravnavi, namreč v 9. členu vladi dovoljuje uporabo posebnih kraljevih pravic, v skladu s katerimi bi lahko zakon o brexitu uveljavili brez potrditve v parlamentu.

"Vlada mora poslušati, kar ji je rečeno. Na žalost sem v zadnjih dneh dobil občutek, da gre pri pogovoru z vlado za pogovor gluhih," je dejal Grieve. Vodja laburistov Jeremy Corbyn pa je po poročanju BBC-ja po glasovanju dejal, da je poraz "sramotna izguba avtoritete za Thereso May".

Mayeva je v govoru v parlamentu dejala, da bosta oba domova britanskega parlamenta o končnem dogovoru o izstopu Velike Britanije glasovala pred njegovo uveljavitvijo. Glasovanje bo potekalo precej pred za 29. marec 2019 predvidenim izstopom iz EU-ja. Vlada je še poudarila, da bo dopolnilo britanski vladi v pogajanjih o brexitu zvezalo roke in ogrozilo gladek izstopi iz Unije.

Minister za brexit David Davis je ob tem zagotovil, da bo skušala vlada glasovanje izvesti čim prej po koncu pogajanj med Londonom in Brusljem. "V obeh domovih bodo glasovali o resoluciji, ki bo vsebovala tako izstopni sporazum kot pogoje prihodnjih odnosov," je poudaril. A to ni kaj dosti pomirilo predlagateljev dopolnila, saj minister ni pojasnil, ali bo ta resolucija zavezujoča, niti kaj se bo zgodilo, če je poslanci ne bodo potrdili.

O brexitu znova v Bruslju

Potrditev predloga je hud udarec za premierko, ki je prejšnji teden z EU-jem dosegla preboj pri treh prednostnih ločitvenih vprašanjih - pravicah državljanov, vprašanju meje na irskem otoku in finančni poravnavi. To naj bi omogočilo prehod v drugo fazo pogajanj, o čemer bodo v četrtek in petek odločali voditelji držav članic na vrhu v Bruslju.

A. P. J.