Evropska komisija po Erjavčevem pismu ponovila svoje stališče do arbitraže

V komisiji še vedno pričakujejo, da bosta državi odločbo uresničili

26. julij 2017 ob 15:35

zadnji poseg: 26. julij 2017 ob 16:51

Bruselj

Evropska komisija je v odzivu na pismo zunanjega ministra Karla Erjavca ponovila svoje stališče do arbitraže med Slovenijo in Hrvaško. Komisija še vedno pričakuje, da bosta državi odločbo uresničili, premier Miro Cerar pa želi pokazati pripravljenost na dogovor s Hrvaško.

Kot je znano, je zunanji minister Karl Erjavec na Evropsko komisijo naslovil pismo, s katerim komisijo obvešča o nezakonitih enostranskih dejanjih na nedavno določeni morski meji med državama, ki je obenem tudi zunanja schengenska meja.

Nezakonita enostranska dejanja Hrvaške na morski meji med državama so po ministrovih besedah kršitev mednarodnega in evropskega prava. Erjavec v pismu po neuradnih informacijah med drugim obžaluje, da srečanje predsednikov vlad Mira Cerarja in Andreja Plenkovića 12. julija ni prineslo rešitev, ter izraža pričakovanje, da bo Hrvaška pristopila k uresničevanju odločbe.

Cerar umirja strasti

Predsednik vlade Miro Cerar je ob robu obiska prizora nedavnega požara pri Novem mestu poudaril, da mora Slovenija pokazati pripravljenost, da s Hrvaško doseže dogovor o implementaciji arbitražnega sporazuma. "To roko bomo ponujali še nekaj časa. Če jo bo Hrvaška sprejela bomo v to šli skupaj, sodelovalno," je dejal Cerar in poudaril, da mednarodna skupnost pričakuje, da se bosta sve članici EU obnašali po evropskih standardih.

"Če je Hrvaška večkrat kršila naš prostor, je prav, da se izvede seznanjanje, to je pa zaenkrat tudi vse," je ocenil premier in dodal: "Mislim, da morata Slovenija in Hrvaška zaenkrat še sami poskusiti, če ne bo šlo, pa bom prvi, ki bo odločno zahteval, da naša vlada stori vse tisto, kar je potrebno za implementacijo sporazuma."

V komisiji so v torek neuradno potrdili, da so pismo slovenskega zunanjega ministra prejeli v ponedeljek pozno popoldne. Predstavnica za odnose z javnostjo pri Evropski komisiji Mina Andreeva je ob tem dejala, da je stališče komisije enako kot 4. julija, ko je podpredsednik komisije Frans Timmermans izrazil pričakovanje, da bosta obe državi odločbo uresničili.

