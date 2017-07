Erjavec želi o hrvaških kršitvah arbitraže obvestiti Evropsko komisijo. Brglez kritičen.

Zunanji minister Karl Erjavec pričakuje, da bo od koalicije prejel pooblastilo za obveščanje Evropske komisije o hrvaških kršitvah arbitražne odločbe. Predsednik državnega zbora Milan Brglez pa poziva k enotnosti stališč glede uveljavljanja arbitraže.

Erjavec je dejal, da želi pooblastilo koalicije za pismo, ki ga namerava nasloviti na podpredsednika Evropske komisije Fransa Timmermansa, v katerem bi ga obvestil, da "Hrvaška krši arbitražno odločbo in suverenost Slovenije ter posega v schengensko območje". Erjavec je poudaril, da Hrvaška po njegovi oceni vseskozi krši arbitražno odločbo, ko njeni čolni prehajajo do sredinske črte v Piranskem zalivu.

Po njegovem mnenju bi bilo neodgovorno, da kot minister za zunanje zadeve ne bi opozoril na enostranska dejanja Hrvaške. "Ne verjamem, da hrvaška stran zaide na slovensko območje po naključju ali zato, ker so izgubili orientacijo," je dejal in poudaril, da si hrvaška stran lahko slovensko neodzivnost interpretira kot strinjanje Slovenije z njenimi ravnanji. Meni namreč, da Hrvaška to počne izključno zaradi utrjevanja svoje pozicije do stališča, da je sredinska črta meja v Piranskem zalivu.

Erjavec je prav zato predlagal, da se koalicija v četrtek dogovori, kako se bo Slovenija odzvala na te dogodke. Sicer pa je prepričan, da ima pri tem vso podporo predsednika vlade Mira Cerarja. "Gre za politiko, ki je ves čas usklajena," je zatrdil in se vprašal, zakaj mediji poročajo o različnih pristopih.

Brglez: Potrebujemo enotno zunanjo politiko

Na Erjavčeve izjave se je kritično odzval predsednik državnega zbora Milan Brglez, ki je dejal, da Slovenija ne bi smela imeti dvojne zunanje politike. "Žal včasih izgleda, da ima včasih dvo-, tro- ali celo četverotirno zunanjo politiko," je ocenil in dodal, da nam to občasno krni ugled in zmanjšuje vpliv.

Brglez meni, da se mora Slovenija temeljito pripraviti na uveljavitev arbitraže in začeti sama z vsaj minimalnim pristankom hrvaške strani. "Z izvajanjem potrebnih ukrepov moramo začeti v šestih mesecih, ni pa nam treba v tem času implementirati sodbe v celoti," je poudaril in dodal, da ni primerno iskanje "volilnih glasov na temah, ki so nacionalnega pomena".

Brglez: Solo akcije pošiljajo napačne signale

Udejanjanje arbitražne razsodbe podpira Evropska unija, pa tudi države članice, je še poudaril Brglez. "Če bomo ravnali nepremišljeno, pa bi se lahko tako EU kot države članice odločile, da nam podporo odtegnejo. V takem primeru se bomo (z)našli na istem seznamu, kot je Hrvaška, tj. na seznamu držav, ki se ne držijo svojih zavez," je opozoril.

Brglez ob ostrih izjavah Erjavca pravi, da upravljanje meja ne sodi v njegov resor, "tako da upam, da se bo bolj intenzivno posvetil vodenju svojega in ne drugih resorjev; drugič pa upam, da se zaveda, da takšne solo akcije izven dogovorjenih okvirov pošiljajo napačne signale ne samo našim ljudem in čez mejo, ampak tudi vsem okoliškim državam in drugim državam EU".

Policija: Izvajanje nalog se ni spremenilo

Izvajanje nalog slovenske policije ob oz. na meji s Hrvaško se po odločitvi arbitražnega sodišča ni spremenilo, so sporočili z notranjega ministrstva. Tako bo ostalo do odločitve o načinu uveljavitve.



"Slovenska policija nadzira morsko mejo na enak način in v obsegu kot pred razsodbo," so poudarili in dodali, da bo način dela ostal enak do odločitve o načinu uveljavitve odločitve.

Po navedbah notranjega ministrstva vsi ukrepi temeljijo na zakonitosti, strokovnosti in taktnosti postopkov. Na ministrstvu so še poudarili, da slovenska policija pri svojem delu ne povzroča mejnih incidentov.

Prvi sestanek delovne skupine

Na podlagi sklepov vlade o končni razsodbi arbitražnega sodišča se je danes prvič sestala vladna delovna skupina za implementacijo razsodbe arbitražnega sodišča, ki deluje v okviru vladne medresorske koordinacijske skupine za implementacijo razsodbe arbitražnega sodišča.

Delovna skupina, ki jo sestavljajo predstavniki vseh ministrstev, se je seznanila s potekom državne meje, določene z razsodbo arbitražnega sodišča, in identificirala konkretne naloge za udejanjenje razsodbe, ki jih imajo ministrstva in vladne službe v okviru svojih pristojnosti, so sporočili z urada vlade za komuniciranje in dodali, da je delo ministrstev namenjeno prilagoditvi zakonodaje in izvajanju operativnih ukrepov, s posebno pozornostjo za iskanje ustreznih sistemskih rešitev v konkretnih življenjskih položajih državljanov ob meji.

Al. Ma., L. L.