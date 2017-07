Erjavec: Dokler Hrvaška krši evropski pravni red, ne izpolnjuje pogojev za schengen

Pismo Evropski komisiji zaradi hrvaških kršitev

20. julij 2017 ob 14:54,

zadnji poseg: 20. julij 2017 ob 19:39

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Zunanji minister Karl Erjavec je zadovoljen glede enotnosti pri uresničevanju arbitražne sodbe in ukrepanju po kršitvah Hrvaške. Pismo Evropski komisiji o kršitvah sosede pa bo poslal, ko ga bo Cerar proučil in potrdil.

Zunanji minister Karl Erjavec pričakuje, da mu bo premier Miro Cerar v naslednjih dneh dal pooblastilo, da pošlje pismo podpredsedniku Evropske komisije Fransu Timmermansu, ki pa je že napisano. Po seji vlade je pojasnil, da bi Evropski komisiji lahko pisal v okviru svojih pristojnosti, "a ne bi želel, da bi v javnosti izpadlo, kot da ravna enostransko in kot da nimajo skupne zunanje politike".

Zato bo pismo podpisal in poslal tedaj, ko ga bo premier proučil in potrdil, da je to njihova skupna politika do Hrvaške in do Bruslja, je povedal Erjavec, ki upa, da bo to v prihodnjih dneh. "Mi ne moremo dopustiti, da Hrvaška krši arbitražno odločbo, zlasti v tistem delu, ki se nanaša na morje, kjer je meja dokončno določena," je poudaril Erjavec, ki ga moti predvsem to, "da Hrvaška ves čas pravi, da se je treba vzdržati enostranskih dejanj, v resnici pa lahko ugotovimo, če pogledamo poročilo policije, da se hrvaška stran ne vzdržuje enostranskih dejanj." "Na morju je meja določena, njihova plovila pa ves čas vdirajo v slovenski morski prostor, tudi v schengensko območje," je dodal.

S tem ko Hrvaška krši schengenski prostor, pa po besedah Erjavca krši tudi pravni red EU-ja. Tako po njegovem mnenju Hrvaška ne izpolnjuje pogojev za vstop v schengensko območje. "Moje mnenje je, da dokler ne spoštuje schengena na območju Slovenije, to pomeni, da ne spoštuje pravnega reda Evropske unije. Mislim, da država, ki namenoma krši mednarodni pravni red in pravni red EU-ja, že sama po sebi ne izpolnjuje pogojev, da bi postala del schengena," je pojasnil Erjavec.

Ob vprašanju, kako lahko Evropska komisija ukrepa, je spomnil na ukrepanje komisije v primeru Poljske in presodil, da je primer Hrvaške podoben. Po njegovem prepričanju je zdaj pravi trenutek. "Če bomo čakali, pa bomo deležni očitka, da je bila meja na morju določena, pa se nismo odzvali," je menil.

Slovenija bi lahko začela izvajati jurisdikcijo na morju

Erjavec je dejal, da bi lahko Slovenija na morju začela jurisdikcijo izvajati takoj. "A smo rekli, da bomo potrpežljivi in mirni ter bomo spoštovali mednarodno pravo. Zato se mi zdi prava pot, da se najprej obrnemo na Evropsko komisijo, jo opozorimo, da imamo državo članico, ki ne spoštuje mednarodnih obveznosti," je pojasnil.

Če pa bo vlada odločila, da mora biti naslednji korak, da se da ustrezna navodila državnim organom, ki so pristojna za varovanje suverenosti Slovenije, bodo seveda tako odločitev sprejeli, je še zagotovil Erjavec.

Cerar: Koalicija je glede arbitraže enotna

Premier Miro Cerar je po seji vlade dejal, da zagotavlja, da je vladajoča koalicija enotna glede implementacije razsodbe arbitražnega sodišča o meji na kopnem ter morju med Slovenijo in Hrvaško.

Cerar tudi meni, da je arbitražna odločba pomembna prelomnica, saj je z njo dokončno določena meja. K implementaciji je treba pristopiti odgovorno, preudarno in zelo odločno ter ob upoštevanju mednarodnopravnih pravil, arbitražnega sporazuma in preostalih mednarodnih standardov.

"Moramo biti dejavni, a ne smemo preveč hiteti, da ne bi naredili napake, ki bi nam škodila," je še dejal premier, ki vztraja, da je treba s Hrvaško vendarle poskusiti doseči dogovor o implementaciji razsodbe arbitražnega sodišča, čeprav se zaveda, da takšnega dogovora ne bo lahko skleniti.

Slovenija mora spodbujati Hrvaško

Naloga obeh držav, da po arbitražnem sporazumu in v skladu z njim v šestih mesecih pripravita vse potrebno za implementacijo. Slovenija mora Hrvaško k temu spodbujati, tudi zato, ker to od nas pričakuje mednarodna javnost. Hrvaški moramo ponuditi roko, da to storimo skupaj. Če bo hrvaška vlada še naprej ignorirala arbitražno odločbo, pa se bo po premierjevih besedah moralo implementirati razsodbo po drugi poti. Vendar ni primerno že zdaj napovedovati blokade schengena in podobno, je dejal.

O smiselnosti svojega napovedanega septembrskega obiska na Hrvaškem je Cerar še dejal, da bo ta smiseln samo v primeru, če bodo govorili predvsem o implementaciji arbitražne razsodbe, v nasprotnem primeru bo potreben temeljit razmislek o obisku.

G. C.