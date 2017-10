Množična molitev Poljakov po mejah okoli države

Molitev na dan obletnice bitke pri Lepantu

7. oktober 2017 ob 21:55

Več deset tisoč Poljakov je na mejah države sodelovalo na dnevu molitve rožnega venca. Na dan obletnice bitke pri Lepantu so molili za domovino, družine in svet.

Po jutranjih molitvah so ljudi iz več kot 300 cerkev avtobusi prepeljali na zbirališča ob poljski meji. Nekateri so tako molili ob Baltskem morju, drugi na poljih, v mestih, na letališčih in gorskih poteh ob mejni črti.

Po poročanju poljskega portala Gazeta.pl so se molitvi pridružili tudi poljski vojaki v oporišču Bagram v Afganistanu.

"Rožni venec je močno orožje v boju proti zlu, tako močno, da nihče ni mogel spremeniti poteka zgodovine," so sporočili organizatorji na spletni strani dogodka, na kateri je sicer udeležbo napovedalo kar 150.000 ljudi.

Dogodek poteka na obletnico bitke pri Lepantu iz leta 1571, v kateri je združena krščanska flota več evropskih držav premagala muslimansko floto Otomanskega cesarstva.

"Želimo ohraniti svojo katoliško vero, ohraniti varnost naših otrok, bratom iz drugih držav pokazati, da je naša vera neomajna in da se počutimo varnejše, ne samo na Poljskem, ampak tudi po svetu," je povedal udeleženec Mateusz Maranowski, poroča BBC.

Udeleženka Halina Kotarska je dejala, da na molitvi izraža hvaležnost za preživetje svojega sina v prometni nesreči, hkrati pa moli tudi za preživetje krščanstva v Evropi. "Islam želi uničiti Evropo. Želijo nas odvrniti od krščanstva," je dodala udeleženka.

Premierka pozdravila udeležence

Podporo dogodku je izrazila tudi poljska premierka Beata Szydlo, ki je v tvitu sporočila, da pozdravlja udeležence, še poroča Gazeta.pl.

Verski voditelji in organizatorji so sicer zatrdili, da molitev ni usmerjena proti komur koli ali čemur koli. Dogodek naj bi bil striktno verske narave, vendar nekateri duhovniki poročajo, da gre pri dogodku tudi za izražanje podpore vladni odločitvi, da zavrne vstop islamskim prebežnikom, s čimer se strinja tudi večina prebivalstva.

Molitve potekajo po državnih mejah, saj te simbolizirajo željo po zaobjetju sveta z molitvijo, BBC navaja organizatorje.

Po podatkih poljskega državnega statističnega urada se je leta 2011 87,5 odstotka 38-milijonske populacije opredelilo za pripadnike Rimskokatoliške cerkve.

