Hrvaška lahko od zdaj uporablja ime teran

Slovenija bo avgusta vložila tožbo

19. julij 2017 ob 07:50

Ljubljana - MMC RTV SLO

V veljavo je stopil delegirani akt Evropske komisije, ki Hrvaški dodeljuje omejeno izjemo pri uporabi imena teran. Slovenija je napovedala tožbo, medtem ko je za Hrvaško zgodba končana.

Zgodba s teranom je izbruhnila aprila 2013 v okviru zasedanja kmetijskih ministrov Evropske unije v Luksemburgu. Potem ko je Slovenija s trgovinskih polic umaknila hrvaško vino z oznako teran, je Hrvaška protestirala in pozvala k skupni čezmejni zaščiti terana.

Evropska komisija je tedaj poudarila, da je teran na trgu EU-ja zaščiten kot slovensko vino, zato nobeno hrvaško vino ne more na ta trg s tem imenom in da Hrvaška ni izrazila nasprotovanja, ko je Slovenija teran registrirala kot zaščiteno označbo porekla.

Kmalu po menjavi vodstva v komisiji novembra 2014 so se začeli neuradno omenjati načrti komisije za sprejetje delegiranega akta o teranu, ki naj bi bil brez vednosti Slovenije dogovorjen s hrvaško stranjo med pristopnimi pogajanji.

Tik pred lanskim božičem so nato viri pri komisiji izrazili obžalovanje, da Sloveniji in Hrvaški ni uspelo najti skupne rešitve o teranu, ter za januar dejansko napovedali začetek procesa za dodelitev omejene izjeme Hrvaški pri uporabi imena teran.

Komisija je akt sprejela 19. maja, ko je začel teči dvomesečni rok za ugovor, ki je mogoč z absolutno večino v Evropskem parlamentu ali s super kvalificirano večino članic, kar je 72 odstotkov članic, ki predstavljajo najmanj 65 odstotkov prebivalstva.

Težko dosegljiva večina in ugovori

Od začetka je bilo jasno, da je zahtevano večino izjemno težko zagotoviti, saj gre za vprašanje, ki je v interesu dveh članic, države pa se načeloma ne želijo izpostavljati in postavljati po robu komisiji, če ne gre za njihove lastne interese.

Rok za ugovor se izteka z 19. julijem. Ker ugovora ni, akt tudi začenja veljati, in sicer z objavo v Uradnem listu EU-ja. S tem začne teči tudi dvomesečni rok, v katerem se je mogoče na akt pritožiti. Slovenija je napovedala, da bo to storila najpozneje do konca avgusta.

Kaj točno določa delegirani akt

Delegirani akta za dodelitev izjeme Hrvaški ima tri člene, dolg je približno štiri strani in pol. Po prvem členu bo lahko Hrvaška ime sorte grozdja teran uporabljala izključno za vino z zaščiteno označbo porekla Hrvatska Istra pod pogoji, da bosta naziva Hrvatska Istra in teran na istem vidnem polju in da bo napis teran manjši.



Po drugem členu akta je mogoče vina Hrvatska Istra, proizvedena pred uveljavitvijo akta, prodajati do izčrpanja zaloge, tudi če ne spoštujejo pogojev za označevanje. Po tretjem členu pa se delegirani akt uporablja od 1. julija 2013.

EK: Teran izključno slovensko vino

Evropska komisija trdi, da teran ostaja zaščiten kot izključno slovensko vino in da bodo pogoji za označevanje zagotovili, da ne bo zavajanja potrošnikov. Vztraja tudi, da deluje popolnoma v skladu z evropsko zakonodajo.

Slovenija se s tem ne strinja. Poleg negativnega učinka za slovenske proizvajalce terana poudarja nepregledno delovanje komisije, ki je po njenem mnenju tudi prekoračila svoje pristojnosti.

Kot še posebej problematično je kmetijski minister Dejan Židan v torek v Bruslju poudaril, da Evropska komisija z delegiranim aktom legalizira obstoječe nezakonito označevanje proizvodov in za nazaj legalizira kršitve pravnega reda EU-ja.

Nekaj drugih članic s pomisleki

Slovenija pri teh očitkih ni osamljena. Tudi Italija, Francija, Madžarska in Slovaška so v torek v Bruslju izrazile pomisleke zaradi presedana, ki ga z delegiranim aktom o teranu ustvarja Evropska komisija.

Al. Ma.