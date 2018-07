Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.4 od 9 glasov Ocenite to novico! Predsednik Evropske komisije se je pretekli teden znašel pod drobnogledom medijev zaradi zanašanja na slovesnosti. Foto: Reuters Sorodne novice Evropska komisija Junckerjeve težave z ravnotežjem pojasnjuje z "akutnim krčem" Dodaj v

Juncker zanikal, da bi bil pred tednom dni opit: Zahtevam spoštovanje!

Za zanašanje krivi krči v nogah

18. julij 2018 ob 18:11

Bruselj - MMC RTV SLO, STA

Potem ko so se pretekli teden po slovesnosti ob robu vrha zveze Nato pojavili posnetki, zaradi katerih so se razširili namigi, da je bil predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker opit, so to najprej zanikali v njegovem uradu, zdaj pa je to storil še Juncker. Kot pravi, je imel hude bolečine zaradi išiasa.

Na slovesnosti v parku Cinquantenaire v Bruslju prejšnjo sredo je imel 63-letni predsednik Evropske komisije velike težave, spotikal se je, ne le po stopnicah, temveč tudi po ravnem, zaradi česar so mu pri hoji pomagali drugi voditelji, med drugim nizozemski premier Mark Rutte in albanski predsednik Edi Rama. Na slovesno večerjo so ga odpeljali z vozičkom.

Z njegovega urada so v petek sporočili, da je neprimerno v javnosti razpravljati o kakršnih koli zdravstvenih težavah Junckerja. Tiskovni predstavnik komisije je sicer povedal, da je imel Juncker na vrhu Nata nekaj časa zdravstvene težave oziroma da ga je v sredo zvečer zgrabil "akutni krč".

Danes je Juncker v odzivu na dogajanje pretekli teden dejal, da se mu zdi zanimivo, kako se nekateri zanimajo za po njegovem mnenju "niti obrobne" stvari. "Zahtevam spoštovanje," je dejal.

Kot je dejal, je trpel zaradi išiasa in krčev v nogah, kar je v sredo dejal že njegov tiskovni predstavnik Margaritis Schinas. "Bila je pravilna v sredo, bila je pravilna davi ter bo pravilna drevi in jutri zjutraj," je glede izjave Schinasa dejal Juncker in opomnil, da se je kljub bolečinam udeležil vrha Nato. "In tudi če drugi komentirajo moje zdravje, to ni zadosten razlog, da bom jaz delal podobno," je še dejal.

Juncker je pomisleke glede svojega zdravja zavrnil že leta 2014. Takrat je nizozemski finančni minister Jeroen Dijsselbloem dejal, da je "zakrknjen kadilec in pivec", Juncker pa je v odzivu poudaril, da nima nobenih težav z alkoholom.

K. T.