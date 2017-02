Junckerju je slovensko vino zelo všeč, a o njem ne misli razpravljati

Predsednik Evropske komisije namerava na obisku v Sloveniji razpravljati le o evropskih vprašanjih

21. februar 2017 ob 18:38

Bruselj - MMC RTV SLO/STA

Predsednik Evropske komisije je v pogovoru z novinarji dejal, da njegov prihajajoči obisk Slovenije ni namenjen razpravam o teranu, temveč namerava razpravljati o evropskih vprašanjih.

Dogovor o Junckerjevem obisku Slovenije je že pred časom potrdil tudi predsednik vlade Miro Cerar, ki je dejal, da namerava z Junckerjem govoriti tudi o teranu in drugih slovenskih interesih. A je Juncker danes v Bruslju to zanikal.

"Slovensko vodstvo je zelo proevropsko - predsednik, premier, vlada. Ne bomo ure in ure razpravljali o slovenskem vinu, ki mi je mimogrede zelo všeč. Čeprav sem pivec piva, imam rad slovenska vina," je danes dejal Juncker in dodal, da so že veliko storili za slovenski sektor proizvajalcev vina.

Predsednik Evropske komisije je ob tem dejal, da želi na obisku izvedeti, kako točno si slovenska vlada in slovenski predsednik predstavljata evropsko prihodnost. "To je namen obiska," je poudaril Juncker.

V odzivu na slovenske argumente, da gre pri teranu dejansko za položaj Slovenije v EU-ju in da komisija v tem primeru ne opravlja ustrezno svoje vloge varuhinje evropskega pravnega reda, pa predsednik komisije še pravi, da zelo spoštuje Slovenijo, mlado članico EU-ja. Dodal je, da je tudi mlade članice treba obravnavati enako kot ustanovne.

L. L.