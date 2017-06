Macron Mayevi: "Dokler se pogajanja ne končajo, so vrata EU-ja odprta"

Pariz in London usklajena glede boja proti terorizmu

13. junij 2017 ob 21:23

Pariz - MMC RTV SLO/Reuters/STA

Francoski predsednik Emmanuel Macron je ob obisku britanske premierke Therese May dejal, da vse dokler ne bodo končana pogajanja o brexitu, vrata EU-ja za Veliko Britanijo ostajajo odprta. Hkrati pa je dodal, da se bo težko vrniti, ko se enkrat začnejo pogajanja.

Na skupni tiskovni konferenci je Macron dejal, da si želi, da bi se pogajanja o brexitu pod vodstvom Evropske komisije začela čim prej. "Vrata so, dokler se pogajanja o brexitu ne končajo, odprta, toda suverena odločitev o odhodu iz EU-ja je bila sprejeta in to odločitev spoštujem," je dejal Macron. Britanska premierka je francoskemu predsedniku zagotovila, da se držijo časovnega načrta in da se bodo pogajanja pričela prihodnji teden.

Glavni pogajalec EU-ja za brexit Michel Barnier je medtem Veliko Britanijo opozoril, naj ne "izgublja časa," in dodal, da je drugih 27 držav članic "pripravljenih" na pogajanja. "Lahko začnemo že jutri zjutraj, ta teden, 19. junija, kot sem predlagal."

Pomembna tema boj proti terorizmu

Macron in Mayeva sta govorila tudi o boju proti terorizmu. Kot je dejal francoski predsednik, sta se odločila, da bodo v prihodnjih dneh nadaljevali oblikovanje konkretnega načrta za boj proti terorizmu, med glavnimi točkami pa bo izkoreninjenje sovražnosti in terorizma na spletu. Po Macronovih besedah bodo spletna podjetja morala narediti več za odstranitev vsebin, ki promovirajo terorizem, več bodo naredili na področju dostopa do kriptiranih vsebin na spletnih sistemih za izmenjavo sporočil ter izboljšali sodelovanje z ZDA na področju spletnih vsebin.

Na področju varnosti dobro sodelovanje

Mayeva je že pred srečanjem pohvalila sodelovanje francoskih in britanskih obveščevalnih služb. "Združeni smo v našem popolnem obsojanju terorizma in naši obvezi, da stremo to zlo," je dodala Mayeva.

Voditelja sta se sešla na delovni večerji, po kateri si bosta ogledala prijateljsko nogometno tekmo med Francijo in Anglijo.

K. T.