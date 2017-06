Merklova: Nemčija je odprta za zamisel o gospodarski vladi območja evra

Nagovor vodjem nemških podjetij

20. junij 2017 ob 19:15

Berlin - MMC RTV SLO/STA

Nemška kanclerka Angela Merkel je pripravljena razmisliti o reformi območja evra, ki jo je predlagal novi francoski predsednik Emmanuel Macron.

V nagovoru vodij nemških podjetij v Berlinu je nemška kanclerka priznala, da je gospodarska povezanost članic območja evra še vedno želja.

Merklova, ki se bo na septembrskih parlamentarnih volitvah v Nemčiji potegovala za četrti kanclerski mandat, je dejala, da je Nemčija odprta za zamisel o "gospodarski vladi", ki bi združevala najboljše prakse za spodbujanje rasti in delovnih mest v 19 članicah območja evra.

"Seveda bomo razmislili tudi o skupnem finančnem ministru, če bodo okoliščine ustrezne, s pravim razmerjem med tveganji in pristojnostmi za določaje politike. Lahko bi razmislili tudi o skupnem proračunu območja evra, če bi s tem jasno okrepili gospodarstvo," je Merklova podprla še en Macronov predlog.

Macron je med volilno kampanjo dal več predlogov za reformo območja evra, saj to po njegovem mnenju ne more nadaljevati po zdajšnji poti, če noče postati žrtev protestov in populizma. Med drugim predlaga vzpostavitev posebnega proračuna območja evra in ustanovitev parlamenta ter funkcijo finančnega ministra evroobmočja.

G. V.