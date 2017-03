Ob 60-letnici rimskih sporazumov zaveza o skupnosti in pozivi k reformam

Pozivi k enotnosti in reformam

25. marec 2017 ob 08:35

Rim - MMC RTV SLO/Radio Slovenija/STA

Mineva 60 let od podpisa t. i. rimskih sporazumov, s katerimi je ustanovnih šest članic postavilo temelje današnji Evropski uniji. V Rimu so se zbrali voditelji 27 članic, torej brez britanske premierke.

Kot je za Radio Slovenija poročal Janko Petrovec, lahko od rimske izjave ob obletnici Unije, ki jo bodo podpisali voditelji, pričakujemo zavezo, da bodo članice ostale skupaj, da bodo korakale v isto smer, čeprav z različnimi hitrosti, ko bo to potrebno. Pričakuje se ohlapen zapis, da bodo članice "delovale skupaj, različno hitro in intenzivno, ko bo to potrebno, ob premikanju v isti smeri", poroča Slovenska tiskovna agencija.

Eno osrednjih vprašanj izjave je tako opredelitev do koncepta Evrope več hitrosti, s katerim želijo zahodne članice zagotoviti prožnejšo in učinkovitejšo Unijo ter s tem njen obstoj, v vzhodnih pa vzbuja strah pred drugorazredno obravnavo in izključenostjo.

Ob tem naj bi članice zatrdile, da bodo vrata vselej odprta tistim, ki se bodo želeli pridružiti pozneje. Pri obrambi naj bi se EU še naprej naslanjal na zvezo Nato, Evropa pa naj bi še naprej spoštovala raznolikost socialnih sistemov.

Kljub resnosti položaja v strahu pred vzponom evroskepticizma v ključnih članicah, v Franciji, Nemčiji in Italiji, ni pričakovati zelo oprijemljive vizije za naprej, temveč zlasti sporočilo enotnosti.

Pozivi k reformam

Ob tem se pojavljajo številni pozivi k reformirani Evropi, pozivi k spremembam, k vrnitvi k človeku kot osrednji vrednoti, k Evropi s pravico do dela in posameznikovega dostojanstva. To bodo že v času osrednje prireditve na Kapitolu po rimskih ulicah zahtevali nevladniki, pripadniki nekaterih levosredinskih političnih strank, nestrankarski federalisti in sindikalisti. Na t. i. Pohodu za Evropo naj bi se zbralo okoli deset tisoč ljudi.

Velika zaskrbljenost vlada glede protestnih pohodov v popoldanskih urah. Ob dveh bodo krenili na pohod skrajni levičarji, ob treh pa skrajni desničarji, poroča Janko Petrovec. Policija svari, da utegnejo biti med prvimi anarhisti, med drugimi pa skrajneži Forze Nuove, oboji zato, da bi izzvali spopade s policijo. Tudi zato bo na rimskih ulicah najmanj pet tisoč policistov, namestili so sto dodatnih nadzornih kamer, prepovedali nošnjo pokrival in odstranili vse zabojnike za smeti. Središče mesta bo do popoldneva prometno odrezano od sveta.

Morda bo najbolj odmeven shod skupine Diem25 Janisa Varufakisa, ki bo predstavljal novi New Deal – za pravičnejšo Evropo prihodnosti, je še poročal Janko Petrovec.

B. V.