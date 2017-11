Ob brexitu ostaja odprto pereče vprašanje irske meje

Irska meni, da napredek v pogajanjih še ni zadosten

26. november 2017 ob 19:16

London - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

Predstavnik Irske v Evropski komisiji Phil Hogan je napovedal, da bo Irska še naprej vztrajala pri tem, da je treba pred nadaljevanjem pogajanj o trgovinskih odnosih med Veliko Britanijo in Evropsko unijo po brexitu doreči vprašanje meje med Severno Irsko in Irsko.

Dublin namreč želi zagotovila, da po brexitu na tej meji ne bo uveden nadzor in da bo še naprej mogoče enako prehajanje meje.

Pogajanja o prihodnjih trgovinskih odnosih med Londonom in Brusljem naj bi se nadaljevala sredi decembra, a le, če bo do takrat dosežen zadosten napredek glede irsko-britanske meje, so izhodišča Evropske unije. Po prepričanju Irske ta napredek še ni zadosten.

V Dublinu in Bruslju se strinjajo, da bi se strožjemu mejnemu nadzoru po britanskem izstopu iz EU-ja lahko izognili tako, da bi vsaj Severna Irska še naprej ostala del skupnega trga in carinske unije, a severnoirski unionisti temu nasprotujejo. To bi namreč pomenilo, da bi v enem delu Velike Britanije veljala drugačna pravila kot drugod po državi.

Tudi po načrtih Londona bo Velika Britanija leta 2019, ko bo izstopila iz Unije, s tem zapustila tako carinsko unijo kot enotni trg, čeravno se Liberalni demokrati s tem ravno zaradi severnoirskega vprašanja ne strinjajo.

Blokada pogajanj?

Predstavnik Irske v Evropski komisiji, komisar za trgovino Phil Hogan, je za Observer poudaril, da je Irska pripravljena blokirati pogajanja, če napredka pri tem vprašanju ne bo, vodja pogajanj na strani Bruslja Michel Barnier pa Dublinu pri tem zagotavlja, da ima vso podporo Bruslja.

Obstaja namreč bojazen, da bi vnovična poglobitev meje pomenila spodkopavanje tako imenovanega velikonočnega mirovnega sporazuma, ki je po več tisoč žrtvah šele konec prejšnjega stoletja prinesel konec oboroženega konflikta na Severnem Irskem.

K. S., Špela Novak, Radio Slovenija