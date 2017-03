Sinn Fein poziva k referendumu o združeni Irski

"Brexit bi bil za Irsko katastrofa, tako za sever kot jug"

14. marec 2017 ob 13:37

Dublin - MMC RTV SLO/STA

Irska stranka Sinn Fein je, ko je Škotska naznanila, da bo sprožila postopek za nov referendum o neodvisnosti, pozvala k vseirskemu referendumu o združitvi severnega in južnega dela otoka.

Vodja Sinn Feina na Severnem Irskem Michelle O'Neill je opozorila, da želijo britanski konservativci "proti vsem željam ljudi" spraviti Severno Irsko iz Evropske unije. "To spodkopava velikonočni mirovni sporazum in vodi v vsiljevanje strožje meje," je dodala O'Neillova. Poudarila je še, da britanski ministri "ne želijo poslušati večine ljudi in strank na Severu, kot tudi večino strank po celi Irski, ki podpirajo, da bi si Sever izboril poseben status znotraj EU".

Velikonočni mirovni sporazum iz leta 1998 med drugim določa deljenje oblasti na Severnem Irskem ter odnose z Veliko Britanijo ter Irsko.

"Brexit bi bil za Irsko katastrofa, tako za sever kot jug," je še opozorila O'Neillova in izrazila prepričanje, da bo negativno vplival na ekonomijo, skupnosti in javne storitve. Zato so se odločili, da je čas za referendum o združeni Irski. Velikonočni mirovni sporazum med drugim dopušča možnost referenduma o združeni Irski.

Na Irskem in Škotskem proti brexitu

Velika Britanija se je lani poleti na referendumu z 52 odstotki odločila, da zapusti EU. Medtem pa je na Severnem Irskem 56 odstotkov glasovalo za obstanek v uniji, poroča nemška tiskovna agencija DPA. Podobno je bilo na Škotskem, kjer se je 62 odstotka volivcev izreklo za obstanek v EU.

Referendum tudi v Walesu?

Možnost referenduma o neodvisnosti pa so omenili tudi valižanski nacionalisti. Če bo Škotska zapustila Veliko Britanijo, naj o tem premisli tudi Wales, je dejala vodja stranke Plaid Cymru Leanne Wood, poročanje valižanskih medijev povzema DPA. Wales se je sicer podobno kot Velika Britanija s tesno večino odločil za izstop Velike Britanije iz EU.

Valižanski premier Carwyn Jones je sicer v odzivu izrazil mnenje, "da so štiri nacije Velike Britanije močnejše skupaj kot posamezno". Wales je tradicionalno utrdba laburistov, vendar je na zadnjih volitvah nacionalistična Plaid Cymru dobila kar 21 odstotkov glasov.

T. K. B.