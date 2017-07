Poljska bruseljske ukrepe označuje za izsiljevanje

Poljski predsednik z vetom na dva sporna zakona

26. julij 2017 ob 13:25,

zadnji poseg: 26. julij 2017 ob 15:05

Bruselj - MMC RTV SLO/Reuters/STA

Evropska komisija je zaradi sporne reforme pravosodja sprejela nekatere ukrepe proti Poljski, a se ni odločila za uporabo 7. člena pogodbe EU-ja, ki v skrajnem primeru predvideva odvzem glasovalnih pravic.

Prvi podpredsednik Evropske komisije Frans Timmermans je pozdravil napoved poljskega predsednika Andrzeja Dude, ki se je odločil za veto na dva sporna zakona, vendar pa na njegovi mizi ostajata še dva sporna zakona. Duda je napovedal veto na zakona o pravosodnem svetu in vrhovnem sodišču, medtem ko se za veto ni odločil pri zakonih o nacionalni pravosodni šoli in ureditvi rednih sodišč.

Evropska komisija je zdaj Poljski poslala priporočilo v sklopu okvira za zaščito pravne države, v katerem je utemeljila resne skrbi zaradi predvidene pravosodne reforme, ki po njeni presoji krepi sistemsko grožnjo vladavini prava, ugotovljeno že januarja lani.

Mesec dni časa

Poljska ima na voljo mesec dni časa, da se ustrezno odzove, pri čemer Bruselj še posebej poziva Varšavo, da ne sprejme nobenega ukrepa za odpoklic ali prisilno upokojitev sodnikov vrhovnega sodišča.

V primeru, da se Poljska odloči za sprejem omenjenih ukrepov, je Evropska komisija pripravljena nemudoma sprožiti postopek 7. člena. Kot pojasnjujejo v Bruslju, je začetno uradno opozorilo mogoče sprožiti s podporo štirih petin članic EU-ja.

V Bruslju so se odločili tudi za sprožitev pravnega postopka zaradi kršenja evropske zakonodaje. Prvi opomin v sklopu tega postopka bo komisija poslala, takoj ko bo sporni zakon o ureditvi rednih sodišč začel veljati.

Poljska ukrepe označuje za izsiljevanje

"Ne bomo dovolili, da nas evropski uradniki izsiljujejo," je priporočilo v sklopu okvira za zaščito pravne države komentiral tiskovni predstanik poljske vlade Rafal Bochenek in dodal, da so vsi predlagani zakoni poljskega parlamenta v skladu z ustavo in demokratičnimi načeli.

G. V., J. R.