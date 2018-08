Raab: Če ne bo dogovora o brexitu, bo London spoštoval zakonodajo EU-ja

Velika Britanija bo EU zapustila marca leta 2019

23. avgust 2018 ob 16:30

London - MMC RTV SLO, STA

Po besedah britanskega ministra za brexit Dominica Raaba bo London sprejel enostransko odločitev in na nekaterih področjih spoštoval evropsko zakonodajo, da bo lahko še naprej trgoval z EU-jem, če Bruselj ne bo sodeloval in jim ne bo uspelo skleniti dogovora o brexitu.

Minister za področje izstopa Velike Britanije iz EU-ja je sicer še vedno optimističen, da jim bo uspelo skleniti dogovor o t. i. brexitu, a je vseeno sledil nasvetom vlade in pripravil scenarij, če dogovora ne bo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Londonu in Bruslju še vedno ni uspelo skleniti dogovora, čeprav bo Velika Britanija Unijo zapustila že 29. marca prihodnje leto. London si želi ostati blizu evropskega trga, a dele njihovih predlogov Bruselj zavrača.

Raab je zagotovil, da je sklenitev dogovora prednostna točka. Če se EU odzove "z enako mero ambicije in pragmatizma, bomo dosegli dogovor, ki bo koristil obema stranema", je dejal za BBC-jevo radijsko oddajo.

Ob tem je opozoril, da je seveda treba pomisliti tudi na alternative. "V nekaterih primerih to pomeni sprejeti enostranske odločitve, da se na kratki rok ohrani toliko kontinuitete, kot je to mogoče," je dodal.

Raab je še dodal, da sta se strani že dogovorili o okoli 80 odstotkih zadev, med drugim pa ostaja odprto vprašanje irske meje.

Strani upata, da bodo dogovor sklenili v oktobru in imeli tako na voljo še dovolj časa, da ga ratificirata oba parlamenta.

London objavil nasvete za primer brexita brez dogovora

Britanska vlada je medtem objavila prvih 25 od okoli 80 tehničnih nasvetov za podjetja in državljane ob morebitnem stanju brez dogovora, ki jih je Raab označil za praktične in sorazmerne.

Med drugim so v njih zaobjeta navodila za podjetja, ki se bodo verjetno morala spopasti z urejanjem dodatne dokumentacije na mejah ter višjimi stroški in preventivnimi načrti, da ne bo zmanjkajo zdravil in drugih medicinskih pripomočkov, še poroča BBC.

Britanci bodo morali verjetno po brexitu na potovanjih po državah EU-ja plačati več za dvige z bankomatov ali za plačila s karticami. Tisti, ki živijo v kakšni izmed držav v Uniji, pa bodo lahko izgubili dostop do britanskega bančništva in posledično pokojnin, če EU tega področja ne bo uredil.

Veliko nasvetov, ki se med drugim ukvarjajo s področji zdravstva, financ in kmetijstva, je predstavljenih predvsem na tehnični ravni.

