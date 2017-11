Razprava o domnevnem pranju denarja v NLB-ju tudi v Evropskem parlamentu

Sejo je predlagala slovenska poslanka

28. november 2017 ob 08:09

Bruselj - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

Posebni preiskovalni odbor Evropskega parlamenta, ki po izbruhu afere Panamski dokumenti preiskuje pranje denarja, izogibanje davkom in davčne utaje, bo dopoldne v Bruslju opravil javno razpravo o domnevnem pranju denarja v NLB-ju.

Zaslišanje je predlagala evropska poslanka iz SDS-a Romana Tomc. Nekaj več kot enourno zaslišanje bo potekalo kot del zadnje seje omenjenega odbora pod kratico Pana. O domnevnem pranju iranskega denarja v Novi Ljubljanski banki bosta svoja stališča evropskim poslancem predstavila predsednik preiskovalne komisije državnega zbora, ki raziskuje politično odgovornost za sanacijo bančnega sistema, poslanec SDS-a Anže Logar in novinar Mladine Borut Mekina. Prvega je kot govorca predlagala poslanka Romana Tomc, drugega Tanja Fajon, ki je v odboru nadomestna članica.

Dopoldanski razpravi, s katero želi predlagateljica opozoriti na morebitne nepravilnosti, izpostaviti to temo na evropskem parketu, in spodbuditi pristojne organe v Sloveniji, da opravijo svoje delo, kakšni posebni koraki ali postopki Evropskega parlamenta ali sicer na ravni Evropske unije nasploh, ne sledijo.

Tudi sicer omenjeni odbor danes končuje svoje delo. Vzpostavili so ga junija lani, v njem sedi 130 stalnih in nadomestnih članov, ki so v 12-mesečnem obdobju preiskovali pomanjkljivosti, vezane na podatke in nauke t.i. panamskih dokumentov. Odbor je pripravil in pred 10 dnevi potrdil tudi posebno poročilo ter predloge, ki jih bodo poslanci potrjevali na decembrskem plenarnem zasedanju.

Matjaž Trošt